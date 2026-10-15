L'Inter Miami remporte une victoire convaincante contre le New York City FC

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L'Inter Miami remporte une victoire convaincante contre le New York City FC

Dans le cadre de la 29e journée de la Major League Soccer (MLS), l'Inter Miami a accueilli le New York City FC sur son terrain. La rencontre a été dominée par les locaux, se terminant par une victoire convaincante sur le score de 2-0. Le capitaine de Miami,

Lionel Messi, a disputé l'intégralité des 90 minutes, délivrant une nouvelle passe décisive et contribuant largement au succès de son équipe. Le sort du match scellé dès la première mi-temps

Le match a débuté par une pression intense de l'Inter Miami dès les premières minutes :

Le but rapide de Berterame :

  • Dès la 20e minute, Berterame, très actif, a ouvert le score (1-0) ; La connexion Messi-de Paul :

  • Dans le temps additionnel de la première période (45+5e), sur une passe précise de Lionel Messi, Rodrigo de Paul a doublé la mise (2-0) ; Drame sur penalty en fin de match :

  • À la 90+7e minute, le joueur du New York City FC, Fernández, a manqué un penalty, privant les visiteurs d'une chance de réduire l'écart. Compositions et stars

Le club de Miami a aligné une équipe étoilée :

Composition de départ :

  • Callender, Luján, Casemiro, Mikael, Reguilón (Caicedo, 74e), de Paul, Ayala (Frey, 90e), Galarza (Segovia, 65e), Berterame (Filippi, 75e), Messi, Suárez ; L'activité de Casemiro et Suárez :

  • Casemiro en défense et Luis Suárez en attaque ont assuré l'équilibre de l'équipe tout au long de la rencontre. Classement

Après cette victoire, la situation au classement est la suivante :

L'Inter Miami 3e :

  • Avec ces 3 points, Miami atteint un total de 52 points, occupant la 3e place du classement général. L'écart avec le leader, Nashville, est de 14 points ; Le New York City FC en difficulté :

  • Le club new-yorkais reste à la 21e place avec 33 points. L'Inter Miami, mené par Lionel Messi, affiche une forme solide à l'approche de la phase décisive de la saison et avance avec confiance vers les playoffs.

Lionel Messi yetakchiligidagi «Inter Mayami» mavsumning hal qiluvchi pallasi oldidan ishonchli o‘yin namoyish etib, pley-off yo‘llanmasi va yuqori o‘rinlar uchun dadil odimlamoqda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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