Opportunité pour Liverpool et Arsenal : Bradley Barcola ne prolongera pas avec le PSG

L'ailier du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Bradley Barcola, a refusé de prolonger son contrat actuel avec les Parisiens. Cette décision inattendue offre une belle opportunité sur le marché des transferts à plusieurs grands clubs européens, notamment les représentants de Premier League, Liverpool et Arsenal. Le joueur talentueux de 23 ans a fait savoir qu'il avait l'intention de poursuivre sa carrière dans un autre championnat, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations relayées par L'Équipe, Barcola a interrompu les négociations avec la direction du club concernant un nouveau contrat. Bien qu'il reste encore deux ans avant l'expiration de son bail actuel, il envisage déjà de quitter l'équipe. Cette situation place le PSG devant un choix difficile : soit le vendre cet été pour une somme importante, soit attendre que la fin de contrat approche et que sa valeur baisse.

La rivalité entre Liverpool et Arsenal

D'après le Daily Mail, Liverpool est actuellement en tête dans la course pour Bradley Barcola. Les Reds voient en l'attaquant français le digne successeur de la légende du club, Mohamed Salah. Alors que l'avenir de la star égyptienne reste incertain, la vitesse et la technique de Barcola devraient renforcer l'attaque des Reds.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a également ciblé Barcola afin de diversifier les offensives sur les ailes de son équipe. Les Gunners souhaitent intensifier la concurrence et gagner en vitesse dans le secteur offensif. Cependant, le transfert s'annonce compliqué, le PSG devant exiger au moins 120 millions d'euros pour sa vedette, ce qui représente un engagement financier conséquent pour n'importe quel club.

Barcola suscite l'intérêt non seulement en Angleterre, mais aussi en Allemagne. Plus particulièrement, le Bayern Munich suit la situation de près. Chelsea s'était également lancé dans la course pour le joueur, mais selon les rapports, Barcola lui-même aurait rejeté l'option d'un déménagement à Stamford Bridge, préférant évoluer dans un club offrant un projet plus stable.

La direction du PSG a quant à elle commencé à se préparer à un éventuel départ de son ailier. Les Parisiens ciblent Yan Diomandé du RB Leipzig comme remplaçant potentiel. Si le transfert de Barcola se concrétise, il pourrait devenir l'un des mouvements les plus coûteux et retentissants de ce mercato estival. Pour l'instant, le joueur concentre toute son attention sur ses performances avec l'équipe de France.