Le club anglais de Liverpool poursuit sa recherche d'une nouvelle star capable de remplacer dignement son attaquant légendaire Mohamed Salah après son départ. Les Reds se concentrent actuellement sur Bradley Barcola, qui s'interroge sur son avenir au Paris Saint-Germain (PSG). Selon Goal.com, la situation de l'ailier de 23 ans à Paris augmente la probabilité d'un transfert vers la Premier League. C'est ce que rapporte Goal.com.

Bradley Barcola participe actuellement à la Coupe du monde avec l'équipe de France. Lors d'une conférence de presse durant le tournoi, il a souligné qu'il ne savait pas ce qui se passerait après la compétition. Cela indique que le joueur a suspendu les négociations de prolongation de contrat avec la direction du PSG et qu'il n'est pas pleinement satisfait de son temps de jeu au club.

Concurrence et obstacles imprévus à Paris

Lorsque Barcola a quitté Lyon pour Paris en 2023, il était attendu comme l'un des leaders de l'équipe. Lors de sa première saison, il a été impliqué dans 14 buts, un résultat solide. Cependant, après le départ de Kylian Mbappé, la direction du PSG a recruté des stars comme Désiré Doué et plus tard Khvicha Kvaratskhelia pour renforcer l'attaque. Cela a intensifié la concurrence pour Bradley Barcola.

Selon les statistiques, la saison 2024-25 a été très réussie pour le joueur, avec 21 buts et 21 passes décisives. Malgré cela, l'entraîneur Luis Enrique ne l'a pas titularisé lors de matchs importants, notamment lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter. Pour la saison 2025-26, ses résultats ont décliné, totalisant 13 buts et 7 passes décisives.

Anfield, terre de nouveaux défis

Pour Liverpool, Barcola est considéré comme le candidat idéal. Après que Mohamed Salah a conclu ses neuf années brillantes à Anfield à la fin de la saison 2025-26, l'équipe a besoin d'un joueur rapide et créatif sur l'aile droite. Liverpool avait déjà perdu d'autres cibles de transfert face au PSG, et a maintenant l'opportunité de recruter un joueur directement chez les Parisiens.

Selon les experts, Barcola possède la condition physique et la technique pour s'adapter rapidement au football anglais. Au PSG, il a souvent été victime de la rotation, tandis qu'à Liverpool, il pourrait se voir garantir le statut de nouveau visage de l'équipe et un temps de jeu régulier. Ce transfert est crucial non seulement pour relancer la carrière du joueur, mais aussi pour maintenir le potentiel offensif de Liverpool.