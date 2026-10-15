L'UEFA dévoile l'équipe type de la 2e journée de la Ligue des champions

Après la conclusion de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, les analystes et experts de l'UEFA ont dévoilé l'équipe type officielle composée des meilleurs joueurs de la semaine. La particularité de cette sélection est qu'elle compte exactement un représentant de 11 clubs différents.

Cette équipe inclut le héros de la semaine, l'ailier de Liverpool Bradley Barcola, ainsi que des stars comme Lamine Yamal et Harry Kane, auteurs de prestations remarquables avec leurs clubs respectifs.

L'équipe type de la 2e journée de la Ligue des champions :

Gardien : Stas Pokatilov (Sabah) — Le portier du club azerbaïdjanais a été élu meilleur gardien de la semaine grâce à ses arrêts décisifs et sa sérénité dans la compétition.

Défenseurs : Sjøvold (Bodø/Glimt) Chabot (Stuttgart) Falshener (Viking) Maximiliano Araújo (Sporting)

Milieux de terrain : Vitinha (PSG) — A livré une prestation impeccable au milieu de terrain lors de la victoire 4-2 contre Manchester Cityet a inscrit un superbe but ; Manzambi (Aston Villa) Bradley Barcola (Liverpool) — Auteur d'un triplé contre le LASK, il s'est assuré le titre de joueur de la semaine ; Lamine Yamal (Barcelona) — A mené l'attaque des Catalansavec dynamisme, devenant l'un des joueurs les plus décisifs de la journée.

Attaquants : Nicolò Tresoldi (Club Brugge) — A inscrit trois buts lors du match spectaculaire contre l'Inter Milan (4-3), offrant une victoire sensationnelle à son équipe ; Harry Kane (Bayern Munich) — A prouvé une fois de plus son talent de buteur en trouvant le chemin des filets à deux reprises avec le géant allemand.



La présence dans cette équipe type de joueurs issus de clubs moins attendus comme Bodø/Glimt, Sabah et Viking, aux côtés des grands noms, montre que le nouveau format de la Ligue des champions offre une compétition intense et imprévisible cette saison.