Liverpool recrute deux jeunes talents du club parisien

Liverpool, l’un des leaders de la Premier League, a frappé fort lors du mercato estival en trouvant un accord sur les conditions d’un contrat avec l’ailier du Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye. Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, a révélé l’information. Cette opération constitue une étape importante du plan de l’entraîneur Andoni Iraola visant à rajeunir et accélérer la ligne offensive de son équipe. Goal.com rapporte cette information.

Selon RMC Sport, l’international sénégalais de 18 ans a accepté un contrat de cinq ans avec Liverpool. Le club avait auparavant recruté Víctor Muñoz en provenance d’Osasuna. Malgré l’intérêt de grands clubs allemands, dont le Borussia Dortmund, le jeune talent souhaite évoluer dans le championnat anglais.

La saison dernière, le jeune joueur a disputé 29 rencontres sous les ordres de Luis Enrique et inscrit trois buts. Il peinait toutefois à s’imposer durablement dans le onze du Paris Saint-Germain, où la concurrence d’éléments expérimentés comme Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est forte. Son potentiel a néanmoins attiré l’attention du club anglais.

Une offre colossale pour Bradley Barcola

Parallèlement au transfert de Mbaye, Liverpool a également intensifié ses efforts pour recruter l’autre ailier vedette du club parisien, Bradley Barcola. Les Reds ont transmis au Paris Saint-Germain une offre nouvelle et améliorée de 135 millions d’euros pour l’international français de 23 ans. La direction du club est déterminée à s’attacher les services de ce joueur qu’elle suit depuis longtemps.

Après le recrutement d’Alexander Isak l’an dernier pour un montant record de 125 millions de livres sterling, Liverpool adoptait jusqu’ici une approche plus prudente sur le plan financier. Cependant, l’arrivée du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, au capital du club a renforcé les capacités financières d’Anfield et permet désormais une approche plus active et agressive sur le marché des transferts. Le club attend maintenant la réponse définitive du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi.

La réaction de l’entraîneur et les plans des Parisiens

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, répond brièvement aux questions sur l’avenir de ses joueurs en conférence de presse, indiquant qu’il ne s’exprimera pas sur le sujet avant la fermeture du mercato. Les deux joueurs, Mbaye et Barcola, n’ont pas été convoqués pour le match contre Lens, alors qu’ils étaient restés sur le banc lors de la rencontre de Supercoupe de l’UEFA face à Aston Villa.

Le club parisien semble déjà se préparer à un éventuel départ de ces joueurs. Le club français a commencé à bâtir son effectif pour l’avenir en recrutant Ferran Torres au FC Barcelone et Mika Godts à l’Ajax. Liverpool est désormais tout proche de conclure l’une des opérations les plus retentissantes du mercato.