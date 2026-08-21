Fabio Capello : l’Inter n’a aucun rival, Milan et la Juventus doivent se concentrer sur la Ligue Europa

Fabio Capello, l’un des entraîneurs les plus légendaires du football italien, a partagé son point de vue sur la situation actuelle en Serie A, la politique de transferts des grands clubs et la course au titre. Selon lui, aucune équipe ne semble actuellement capable de rivaliser avec les Milanais en championnat. Comme l’a rapporté Goal.com, le technicien s’est également attardé sur les chances des grands clubs en compétitions européennes. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Capello, les derniers efforts visant à renforcer l’effectif ont encore accru les chances de l’Inter. En particulier, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain a pleinement comblé les lacunes physiques et le manque de caractère de l’équipe. D’après l’expérimenté entraîneur, tout semble parfait sur le papier et ce transfert constitue la conclusion idéale pour l’équipe, mais il faudra attendre de voir comment le joueur s’adaptera à son nouveau club.

L’équilibre des forces en Serie A et les poursuivants

Le milieu de terrain de l’Inter est actuellement très solide et dispose d’une grande profondeur. Des joueurs comme Zielinski, Sucic et Stankovic devraient apporter beaucoup à l’équipe au cours de la saison. Capello a souligné que l’Inter ne devait pas perdre sa concentration lors des matches qui semblent faciles en théorie : sur le papier, le club n’a pas de rival.

Parmi les poursuivants, la Roma, qui n’a pas connu de changements, serait l’équipe la mieux préparée. Naples se situe au même niveau que le club romain, mais la rapidité avec laquelle l’équipe s’adaptera aux exigences de Massimiliano Allegri jouera un rôle important. La Juventus progresse également peu à peu, tandis que le nouveau projet de Milan prend forme dans la bonne direction. Le résultat de la saison dépendra de la capacité de l’entraîneur à faire assimiler ses idées aux joueurs.

Les objectifs en Ligue Europa

Selon Fabio Capello, les grands clubs italiens ont également de sérieuses ambitions sur la scène internationale. Il ne cache notamment pas attendre de grands résultats de la Juventus et de Milan en Ligue Europa.

D’après les prévisions du technicien, si le tirage au sort le permet, une finale 100 % italienne entre ces deux clubs ne peut pas être exclue. C’est pourquoi le trophée de cette compétition doit devenir leur principal objectif de la saison.