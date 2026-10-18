Bournemouth — Sunderland : compositions et direct commenté
Le match Bournemouth — Sunderland, comptant pour la Premier League, débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de Bournemouth : 1. Petrovic D., 12. Adams T., 10. Christie R., 4. Cook L., 9. Evanilson, 5. Hill J., 37. Ryan, 14. Silva A., 15. Smith A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.
Entraîneur de Bournemouth : Rose M.
Composition de départ de Sunderland : 22. Roofs R., 15. Alderete O., 4. Danso K., 32. Hume T., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 20. Mukiele N., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T., 34. Xhaka G.
Entraîneur de Sunderland : Le Bris R.
En direct1-0 EN DIRECT
17
Kevin Danso (Sunderland) réalise que son match est terminé après avoir reçu un carton rouge de l'arbitre pour une faute sur un adversaire !
16
Craig Pawson arrête le jeu en raison d'une faute tactique de Lewis Cook (Bournemouth).
15
Sunderland maîtrise le rythme du match grâce à des passes courtes et précises.
10
Kevin Danso (Sunderland) trouve de l'espace au centre de la surface et place une tête sur un coup franc magnifiquement exécuté. Sa reprise manque de peu le cadre, passant à quelques pouces du poteau droit. Le ballon sort et le gardien de Bournemouth va dégager.
9
Tyler Adams (Bournemouth) commet une faute, coup franc accordé. L'arbitre central Craig Pawson suivait l'action de près.
9
Trai Hume (Sunderland) a pris de vitesse le dernier défenseur, mais l'arbitre a arrêté le jeu après que l'assistant a levé son drapeau pour hors-jeu.
6
But ! Evanilson délivre une superbe passe pour Marcus Tavernier (Bournemouth), qui pousse tranquillement le ballon de la tête au fond des filets vides. Score 1-0.
3
Bournemouth n'a pas su profiter du corner, la défense adverse veillant au grain pour écarter le danger.
2
Infranchissable ! Evanilson (Bournemouth) s'est préparé à frapper depuis l'extérieur de la surface et a tiré, mais sa tentative a été contrée avec succès par un défenseur. Le ballon est sorti et Bournemouth obtient un corner.
2
Tyler Adams (Bournemouth) récupère le ballon repoussé aux abords de la surface, mais sa frappe est contrée par un défenseur.
1
La première mi-temps vient de commencer.
18:01
Evanilson (Bournemouth) a tenté d'éliminer un adversaire, puis le ballon a été dégagé.
18:00
Le match est lancé par Sunderland.
18:00
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Craig Pawson.
18:00
Les compositions de départ des deux équipes ont été annoncées et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
18:00
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits de la rencontre.
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