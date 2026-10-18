Bournemouth — Sunderland : compositions et direct commenté

Le match Bournemouth — Sunderland, comptant pour la Premier League, débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Bournemouth : 1. Petrovic D., 12. Adams T., 10. Christie R., 4. Cook L., 9. Evanilson, 5. Hill J., 37. Ryan, 14. Silva A., 15. Smith A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.

Entraîneur de Bournemouth : Rose M.

Composition de départ de Sunderland : 22. Roofs R., 15. Alderete O., 4. Danso K., 32. Hume T., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 20. Mukiele N., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T., 34. Xhaka G.

Entraîneur de Sunderland : Le Bris R.