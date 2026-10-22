Bournemouth — Milan : compositions et direct

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Bournemouth — Milan : compositions et direct

Le match de Ligue Europa entre Bournemouth et Milan débutera le 23 octobre à 20h00 (heure locale).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Bournemouth : 20. Di Gregorio M., 12. Adams T., 10. Christie R. (capitaine), 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gannon-Doak B., 5. Hill J., 19. Kluivert J., 14. Silva A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.

Remplaçants de Bournemouth : 21. Adli A., 55. Allan M., 7. Brooks D., 4. Cook L., 1. Petrovic D., 37. Ryan, 30. Rodriguez A., 15. Smith A., 6. Soler C., 27. Toth A.

Entraîneur de Bournemouth : Rose M.

Composition de départ de Milan : 16. Maignan M. (capitaine), 70. Cissé A., 5. De Winter K., 2. Estupiñán P., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 23. Tomori F.

Remplaçants de Milan : 33. Bartesaghi D., 41. Buie L. P., 73. Camarda F., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 34. Hila M., 14. Modrić L., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.

Entraîneur de Milan : Amorim R.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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