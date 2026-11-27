Lors de la 5e journée de la phase de ligue de l'Europa League, le club anglais de Bournemouth s'est déplacé en Espagne pour affronter le Celta et a réussi à se sortir d'une situation très délicate pour s'imposer sur le score de 2-1 . Réduit à dix dès la 22e minute, le club anglais a inscrit deux buts en seconde période pour empocher trois points cruciaux.

Carton rouge et remontada en seconde période

Domination des locaux et expulsion : À la 19e minute de jeu, Iago Aspas a profité de son occasion pour donner l'avantage aux Galiciens. Trois minutes plus tard ( 22' ), le défenseur visiteur Bafodé Diakité a reçu un carton rouge et a dû quitter le terrain, forçant Bournemouth à jouer près de 70 minutes en infériorité numérique.

La force de caractère en infériorité numérique : Malgré cela, le club anglais n'a pas abdiqué. Dès le début de la seconde période ( 47' ) Álvaro Rodríguez a rétabli l'équilibre, tandis qu'à la 78e minute, Ryan a inscrit le but de la victoire pour les visiteurs.

Feuille de match

Statistiques Détails Phase de la compétition Europa League, 5e journée Résultat du match Celta 1-2 Bournemouth Buts Iago Aspas (19') — Álvaro Rodríguez (47'), Ryan (78') Expulsion Bafodé Diakité (22', Bournemouth)

Selon vous, cette victoire de Bournemouth, obtenue après avoir joué 70 minutes à dix contre le Celta, est-elle la plus héroïque de cette 5e journée ?

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