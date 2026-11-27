Réduits à dix, Bournemouth s'impose avec caractère sur la pelouse du Celta
Lors de la 5e journée de la phase de ligue de l'Europa League, le club anglais de Bournemouth s'est déplacé en Espagne pour affronter le Celta et a réussi à se sortir d'une situation très délicate pour s'imposer sur le score de 2-1 . Réduit à dix dès la 22e minute, le club anglais a inscrit deux buts en seconde période pour empocher trois points cruciaux.
Carton rouge et remontada en seconde période
Domination des locaux et expulsion : À la 19e minute de jeu, Iago Aspas a profité de son occasion pour donner l'avantage aux Galiciens. Trois minutes plus tard (
22'), le défenseur visiteur Bafodé Diakité a reçu un carton rouge et a dû quitter le terrain, forçant Bournemouth à jouer près de 70 minutes en infériorité numérique.
La force de caractère en infériorité numérique : Malgré cela, le club anglais n'a pas abdiqué. Dès le début de la seconde période (
47') Álvaro Rodríguez a rétabli l'équilibre, tandis qu'à la 78e minute, Ryan a inscrit le but de la victoire pour les visiteurs.
Feuille de match
Statistiques
Détails
Phase de la compétition
Europa League, 5e journée
Résultat du match
Celta 1-2 Bournemouth
Buts
Iago Aspas (19') — Álvaro Rodríguez (47'), Ryan (78')
Expulsion
Bafodé Diakité (22', Bournemouth)
Selon vous, cette victoire de Bournemouth, obtenue après avoir joué 70 minutes à dix contre le Celta, est-elle la plus héroïque de cette 5e journée ?
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