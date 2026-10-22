Omonia – Benfica : compositions et direct commenté

·11·Sport
Omonia – Benfica : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Omonia et Benfica débutera le 23 octobre à 20h00 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ d'Omonia : 40. Fabiano (capitaine), 77. Nego L., 93. Duvern J., 37. Satka L., 29. Balkovec J., 11. Costa Evandro, 74. Andreou P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.

Remplaçants d'Omonia : 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.

Entraîneur d'Omonia : Berg H.

Composition de départ de Benfica : 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Djiku A., 34. El Karouani S., 8. Aursnes F. (capitaine), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri C., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.

Remplaçants de Benfica : 72. Anisio, 26. Dahl S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.

Entraîneur de Benfica : Silva M.

OmoniaBenficaLigue EuropaFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Celje — Omonia : compositions et direct commentéCelje — Omonia : compositions et direct commenté15 octobre 20:35Benfica – Celtic : compositions et direct commentéBenfica – Celtic : compositions et direct commenté15 octobre 22:48Qui s'affrontera lors de la phase remaniée de la Ligue Europa ?Qui s'affrontera lors de la phase remaniée de la Ligue Europa ?28 août 18:36Olympiacos Le Pirée — Sparta Prague : compositions et direct commentéOlympiacos Le Pirée — Sparta Prague : compositions et direct commentéAujourd'hui 23:07Jagiellonia — Anderlecht : compositions et direct commentéJagiellonia — Anderlecht : compositions et direct commentéAujourd'hui 23:04Hoffenheim — Lyon : compositions et direct commentéHoffenheim — Lyon : compositions et direct commentéAujourd'hui 23:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran