Omonia – Benfica : compositions et direct commenté
Le match de Ligue Europa entre Omonia et Benfica débutera le 23 octobre à 20h00 (heure locale).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ d'Omonia : 40. Fabiano (capitaine), 77. Nego L., 93. Duvern J., 37. Satka L., 29. Balkovec J., 11. Costa Evandro, 74. Andreou P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.
Remplaçants d'Omonia : 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Michail P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.
Entraîneur d'Omonia : Berg H.
Composition de départ de Benfica : 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Djiku A., 34. El Karouani S., 8. Aursnes F. (capitaine), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri C., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.
Remplaçants de Benfica : 72. Anisio, 26. Dahl S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.
Entraîneur de Benfica : Silva M.
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