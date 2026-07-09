Deux talents ouzbeks s'envolent pour l'Europe : Braga les présente officiellement

Le club portugais Braga a officiellement présenté deux talents ouzbeks, Sadriddin Xasanov et Sayfiddin Sodiqov, en tant que joueurs de l'équipe U23.

Ainsi, deux autres jeunes footballeurs de notre pays poursuivront leur carrière dans le football européen. Ils évolueront désormais sous les couleurs de Braga U23.

Braga présente les talents ouzbeks

Le club portugais a officiellement annoncé l'intégration de Sadriddin Xasanov et Sayfiddin Sodiqov au sein de l'équipe U23.

Cette nouvelle marque une étape importante pour le football ouzbek, car l'immersion des jeunes joueurs dans l'environnement compétitif européen est cruciale pour leur développement futur.

La carrière se poursuit désormais au Portugal

Xasanov et Sodiqov joueront désormais pour l'équipe de Braga U23.

Le football portugais possède une école unique en Europe en matière de formation des jeunes, de préparation technique et de discipline tactique. Par conséquent, ces transferts pourraient représenter un nouveau palier pour les joueurs.

Une étape importante pour les footballeurs ouzbeks

Ces dernières années, le nombre de jeunes footballeurs ouzbeks rejoignant des clubs étrangers est en augmentation.

Intégrer le système d'un club européen comme Braga offre à Xasanov et Sodiqov non seulement l'accès à un nouveau championnat, mais aussi l'opportunité de se rapprocher du haut niveau.

La durée du contrat n'a pas encore été révélée

La durée des contrats signés par les deux joueurs avec Braga n'a pas encore été communiquée.

Le club a seulement annoncé leur présentation en tant que joueurs de l'équipe U23.

Le défi européen commence

Une période cruciale commence désormais pour Sadriddin Xasanov et Sayfiddin Sodiqov.

La compétition au Portugal, le nouvel environnement footballistique et les exigences de l'académie de Braga permettront de révéler le véritable potentiel des deux jeunes joueurs.