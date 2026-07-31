Découvrez le superbut de Sadriddin Hasanov (Braga) contre Porto

Deux jeunes footballeurs ouzbeks talentueux, Sadriddin Hasanov et Sayfiddin Sodiqov, qui ont rejoint la structure du prestigieux club portugais de Braga, ont commencé à faire leurs preuves lors de la préparation d'avant-saison. Les compétences de Hasanov lors d'un match de préparation ont particulièrement attiré l'attention des spécialistes portugais.

Zamin.uz fournit des informations détaillées sur les premiers pas de nos jeunes joueurs en Europe, les détails de leur transfert et leurs projets futurs.

La "frappe de fusil" de Hasanov dans le but de Porto

L'équipe U-23 de Braga a disputé un match amical de pré-saison contre l'équipe de jeunes de l'un des géants du football portugais, le FC Porto.

Dans ce match, notre milieu offensif Sadriddin Hasanov a offert le moment le plus éclatant de la rencontre. Il a magistralement exécuté un coup franc lointain, envoyant directement le ballon au fond des filets adverses pour ouvrir le score. Finalement, les représentants de Braga ont marqué deux autres buts pour l'emporter 3-0.

La situation de Sodiqov et le début de saison

Dans ce match, notre deuxième expatrié, Sayfiddin Sodiqov, n'a pas participé en raison d'une légère blessure. Néanmoins, selon les dernières informations, il devrait se rétablir complètement et réintégrer l'effectif avant le début de la saison.

La saison officielle pour les jeunes footballeurs ouzbeks débutera le 11 août. L'équipe Braga U-23 affrontera Farense U-23 lors de la première journée.

Contrats de plusieurs millions et investissements dans les académies

Le club de Braga accorde une grande confiance aux jeunes talents ouzbeks, ce qui se reflète également dans la valeur des transferts :

Sadriddin Hasanov : Le produit de l'académie de Bunyodkor a signé un contrat de longue durée de cinq ans avec les Portugais. Il est rapporté que Braga a payé 250 000 euros pour son transfert.

Sayfiddin Sodiqov : Le joueur formé à l'Ahmedov FC s'est également envolé pour les pelouses européennes et a conclu un bail de cinq ans avec Braga. Sa valeur de transfert a été fixée à 300 000 euros.

Analyse des transferts de nos jeunes expatriés

Indicateur Sadriddin Hasanov Sayfiddin Sodiqov Équipe Braga U-23 (Portugal) Braga U-23 (Portugal) Ancienne académie Bunyodkor (Ouzbékistan) Ahmedov FC (Ouzbékistan) Durée du contrat 5 ans 5 ans Valeur marchande 250 000 € 300 000 € Date des débuts officiels 11 août (vs Farense U-23) En suspens (pour cause de blessure)

Conclusion et perspectives : Une nouvelle étape pour le football ouzbek vers l'Europe

Le transfert de Sadriddin Hasanov et Sayfiddin Sodiqov au club portugais de Braga montre que le potentiel des académies de football ouzbeks ne cesse de croître et attire l'attention des recruteurs des clubs européens. L'investissement du club de plus d'un demi-million d'euros et les contrats de cinq ans pour nos jeunes attaquants témoignent d'un projet à long terme. Si nos jeunes parviennent à supporter la concurrence au Portugal et à exprimer leur potentiel, nous pourrons les voir dans un proche avenir dans l'équipe première de Braga et dans d'autres grands clubs européens. Leurs performances feront sans aucun doute l'objet de toute l'attention des supporters ouzbeks.

Partagez cette importante nouvelle sportive avec vos amis et passionnés de football ! Beaucoup devraient connaître le destin des jeunes Ouzbeks au Portugal.

Pensez-vous que Sadriddin Hasanov et Sayfiddin Sodiqov parviendront à s'imposer dans l'équipe première en Liga portugaise ? Laissez votre avis dans les commentaires !