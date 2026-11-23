Lors de la 12e journée du championnat d'Italie, l'Inter à Bergame, l'Atalanta était l'hôte. Dans un match intense qui s'est transformé en véritable festival de buts, 4:4 un match nul spectaculaire a été enregistré.

La rencontre a débuté par une domination rapide des visiteurs : Esposito a marqué aux 16e, 32e et 52e minutes, réalisant un triplé. Cependant, l'Atalanta n'a pas abdiqué — Elmas (35') a réduit l'écart en première mi-temps, tandis que De Ketelaere (72', 80') a inscrit un doublé, relançant le suspense.

À la 75e minute, Sučić a marqué le quatrième but de l'Inter sur penalty, mais dans le temps additionnel (90+1'), Kessié a également transformé un penalty, offrant le match nul aux Bergamasques.

Situation au classement

Après ce résultat, l'Atalanta porte son total de points à 15 et occupe la 12e place au classement de Serie A. L'Inter, dirigée par Chivu, reste à la 3e place avec 29 points.

Statistiques Atalanta Inter Score final 4 4 Buts Elmas (35'), De Ketelaere (72', 80'), Kessié (90+1' s.p.) Esposito (16', 32', 52'), Sučić (75' s.p.) Principaux acteurs De Ketelaere (doublé), Kessié Esposito (triplé) Classement / Points 12e place (15 points) 3e place (29 points)

Feuille de match et compositions

Serie A. 12e journée Atalanta — Inter 4:4 Buts : Elmas (35), De Ketelaere (72, 80), Kessié (90+1 s.p.) — Esposito (16, 32, 52), Sučić (75 s.p.).

Atalanta : Carnesecchi, Bellanova (Bernasconi, 88), Scalvini, Kolašinac, Zappacosta, Zalewski, Elmas (Rowe, 69), Kessié, Ederson (Pašalić, 69), De Ketelaere, Krstović (Scamacca, 88).

Inter : Josep Martínez, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto, Mkhitaryan (Stanković, 78), Spence, Barella (Jones, 64), Çalhanoğlu (Sučić, 33), Dimarco (Akanji, 64), Esposito (Lautaro Martínez, 78), Thuram.

Selon vous, comment ce score de 4:4 à Bergame et ces deux points perdus affecteront-ils les ambitions de titre de l'Inter en Serie A ? Laissez vos avis en commentaires !