Cagliari surprend l'Atalanta à l'extérieur — Une sensation inattendue lors de la 4e journée de Serie A !

La vague de résultats inattendus et de sensations se poursuit en Serie A italienne. Le match disputé à Bergame dans le cadre de la 4e journée a été une véritable douche froide pour l'Atalanta, considérée comme l'un des favoris de la compétition. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont accueilli le combatif Cagliari devant leurs supporters et se sont inclinés 1-2.

Bien que le leader bergamasque Gianluca Scamacca ait répondu en fin de première mi-temps au but rapide marqué par Mendy pour les visiteurs, une frappe précise de Daniel Maldini en seconde période a offert aux Sardes trois points retentissants. Cette défaite fait chuter le grand de Bergame au classement et intensifie la course au milieu de tableau en Serie A.

Alors, pourquoi l'Atalanta a-t-elle perdu à domicile, comment Maldini a-t-il puni la défense adverse et quels changements cette sensation a-t-elle entraînés au classement ?

Le but rapide de Mendy et la réponse de Scamacca avant la pause

Le match au Gewiss Stadium de Bergame a débuté avec intensité dès les premières minutes :

À la 19e minute, les visiteurs ont ouvert le score : L'attaquant de Cagliari, Mendy, a trompé le gardien Marco Carnesecchi à la 19e minute, stupéfiant les locaux (0-1) ;

Le salut de Scamacca avant la pause : L'Atalanta a exercé une pression constante et a réussi à rétablir l'équilibre à la 41e minute de la première mi-temps grâce au talent de Gianluca Scamacca (1-1) ;

L'avantage psychologique perdu : Bien qu'ils soient rentrés aux vestiaires sur un score de parité, les locaux n'ont pas réussi à consolider cet avantage en seconde période.

Le but victorieux de Maldini et les remplacements malheureux de l'Atalanta

Durant les 45 dernières minutes, Cagliari a joué avec discipline en défense et a porté un coup fatal en contre-attaque :

Le choc de la 61e minute : Daniel Maldini, l'un des joueurs talentueux de la Serie A, a profité d'une erreur dans la défense bergamasque à la 61e minute pour inscrire le but de la victoire de Cagliari (1-2) ;

Une rotation qui n'a pas donné les résultats escomptés : Après avoir encaissé le but, Gasperini a fait entrer de nouvelles forces comme Bernasconi, Krstović, Raspadori et Pašalić, mais ils n'ont pas réussi à percer la défense compacte des Sardes ;

Composition de l'Atalanta : Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolašinac (Bernasconi, 68), Samardžić (Raspadori, 77), Kessié (Pašalić, 86), Éderson, De Ketelaere, Scamacca (Krstović, 68), Lookman.

Au coude à coude au classement : une rivalité à 7 points

Les résultats de cette confrontation ont égalisé la position des deux clubs au classement de la compétition :

L'Atalanta chute à la 8e place : Après cette perte de points, les Bergamasques restent à la 8e place avec 7 points et commencent à prendre du retard sur le peloton de tête ;

Cagliari remonte à la 9e place : Les Sardes, auteurs d'une sensation à Bergame, atteignent également 7 points et occupent la 9e place à la différence de buts ;

Un équilibre inattendu en Serie A : La perte régulière de points des grands clubs prouve une fois de plus que, cette année dans le championnat italien, n'importe quelle équipe de milieu de tableau peut lutter à armes égales avec les top clubs.

Cette défaite à Bergame est un sérieux avertissement pour l'Atalanta avant les prochains matchs. Cagliari, de son côté, célèbre l'une de ses victoires les plus éclatantes de la saison, offrant une grande fête à ses supporters.

Selon vous, la défaite de l'Atalanta à domicile face à Cagliari est-elle une erreur du staff technique ou des signes de fatigue physique apparaissent-ils dans l'équipe ? À quel point pensez-vous que la lutte pour la zone européenne en Serie A sera imprévisible cette saison ?

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