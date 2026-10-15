Rennes — OFI Crète : compositions et direct commenté

68 Changement. Kenan Kodro est remplacé par Aitor Cantalapiedra (OFI Crète).

68 Changement. Zisis Karachalios (OFI Crète) entre en jeu, Andreas Bouchalakis sort.

67 Remplacement. Boulaye Dia remplace Valentin Rongier (Rennes).

67 Franck Haise prépare un changement. Eliesse Ben Seghir remplace Ludovic Blas (Rennes).

67 Abdelhamid Ait Boudlal (Rennes) écope d'un carton jaune pour une faute sur son adversaire et devra faire très attention pour le reste du match.

66 Le ballon est sorti, corner. Rennes a l'occasion de créer le danger devant le but adverse.

65 Rennes a bien joué et obtient un corner.

65 Mahamadou Nagida (Rennes) a centré dans l'axe, mais le défenseur a bien suivi et a écarté le danger.

62 Le ballon est sorti. L'OFI Crète aura l'occasion de marquer sur corner.

61 Grâce à un superbe tacle du défenseur, le corner de l'OFI Crète n'a rien donné.

59 Lorenzo Dickmann (OFI Crète) commet une faute et l'arbitre lui sort immédiatement un carton jaune.

57 Nikolaos Christogeorgos (OFI Crète) se sent bien et est prêt à continuer le match.

56 Le match est temporairement arrêté, Nikolaos Christogeorgos (OFI Crète) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur la pelouse.

55 Rennes n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon.

54 Mahamadou Nagida (Rennes) adresse un centre dans la surface, mais le ballon ne trouve aucun coéquipier et les défenseurs adverses éംcartent le danger.

53 Athanasios Androutsos (OFI Crète) a besoin de soins médicaux, l'arbitre a donc arrêté le match et appelé les médecins sur le terrain.

52 Faute de Valentin Rongier (Rennes). L'arbitre siffle.

50 Mahamadou Nagida (Rennes) commet une faute très грубые dans la lutte pour le ballon, et Andrea Colombo arrête le jeu pour accorder un coup franc.

49 Les joueurs de Rennes n'ont pas pu cadrer le ballon suite au corner, et le défenseur a dégagé le danger.

47 Mousa Tamari (Rennes) tente de se projeter vers l'avant, mais le défenseur dégage le ballon. Le ballon sort des limites, sortie de but pour l'OFI Crète.

46 L'arbitre a arrêté le jeu, un changement se prépare : Taxiarchis Fountas quitte le terrain, remplacé par Ioannis Apostolakis (OFI Crète).

46 Les joueurs sont de retour sur le terrain après la pause et la seconde période va commencer.

45+2 L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, les 45 premières minutes du match sont terminées.

45+1 Przemysław Frankowski (Rennes) adresse un superbe centre dans la surface, mais la défense adverse récupère le ballon et le dégage.

45 1 minute de temps additionnel.

45 Ludovic Blas (Rennes) adresse une passe rasante depuis l'extérieur de la surface pour trouver un coéquipier, mais un défenseur écarte le danger avec calme.

41 Krešimir Krizmanić (OFI Crète) écope d'un carton jaune pour une faute.

41 L'arbitre désigne le drapeau de corner, et l'OFI Crète va exécuter le corner.

32 Rennes obtient un corner. Leurs adversaires font face à une nouvelle attaque dangereuse.

32 Mahamadou Nagida (Rennes) centre en retrait, mais un défenseur éloigne le danger. Le ballon sort des limites du terrain. Rennes va obtenir un corner.

29 Un joueur de Rennes a commis une faute en attaque. L'arbitre a sifflé.

28 Przemysław Frankowski (Rennes) trouve Ludovic Blas d'une superbe passe, qui file dans l'espace libre et contrôle le ballon.

25 Moussa Tamari (Rennes) adresse un centre aérien dans la surface pour trouver ses coéquipiers, mais la défense parvient à éloigner le danger.

22 Przemysław Frankowski (Rennes) réussit une passe courte précise. Sebastian Szymański contrôle le ballon du premier coup et parvient à lancer une nouvelle attaque.

18 Rennes a concédé un corner à son adversaire.

17 Musa Al-Tamari (Rennes) centre dans la surface, mais les défenseurs veillent et écartent le danger. Corner. Rennes aura une opportunité.

16 Un bon dégagement du défenseur signifie que le corner ne donne rien pour Rennes.

15 Corner joué en retrait par Sebastian Szymański (Rennes).

15 Ludovic Blas (Rennes) envoie un centre dangereux dans la surface de réparation, mais les défenseurs adverses bloquent le ballon. Le ballon sort des limites du terrain. Rennes va obtenir un corner.

14 Szymanski (Rennes) tire le corner et centre dans la surface, mais la défense adverse veille et éloigne le danger.

13 Mahdi Camara (Rennes) a tenté de centrer dans la surface, mais la défense adverse a écarté le danger. Le ballon est sorti et un corner a été accordé. Rennes peut poursuivre ses attaques.

11 Ludovic Blas (Rennes) a tenté de centrer dans la surface, mais son ballon a été contré.

10 But ! Taxiarchis Fountas (OFI Crète) reprend de la tête un superbe centre venu de l'aile pour placer le ballon dans le coin inférieur gauche !

9 Après un coup franc exécuté à mi-distance par Rennes, l'un des défenseurs a récupéré le ballon.

3 Sebastian Szymański (Rennes) tire le corner, mais un défenseur s'élève plus haut pour éloigner le danger de la tête.

1 Le match a commencé, la rencontre d'aujourd'hui vient de débuter.

00:01 Les joueurs sont sur la pelouse et Rennes donne le coup d'envoi.

00:00 Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Andrea Colombo.

00:00 Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez maintenant les consulter.