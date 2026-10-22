OFI Crète - Bayer Leverkusen : compositions et direct commenté

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OFI Crète - Bayer Leverkusen : compositions et direct commenté

Le match OFI Crète - Bayer Leverkusen, comptant pour la Ligue Europa, débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de l'OFI Crète : 1. Lilo K., 5. Kostulas K., 15. Punguras A., 2. Krizmanich K., 24. Dikmann L., 14. Andrutsos A. (capitaine), 41. Buxalakis A., 3. Atanasiu N., 10. Kantalapedra A., 19. Kodro K., 18. Nuss T.

Remplaçants de l'OFI Crète : 21. Apostolakis I., 11. Funtas T., 17. Gonsales B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopulos G., 6. Karaxalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenurgiakis P., 43. Nikolau D., 30. Romano T., 71. Sitmalidis A., 46. Teodosulakis I.

Entraîneur de l'OFI Crète : Kontis K.

Composition de départ du Bayer Leverkusen : 28. Blaswich J., 17. Lucas, 5. Badé L., 4. Quansah J., 2. Medina F., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 9. Moreira A., 10. Tillman M., 7. Hofmann J., 14. Schick P. (capitaine).

Remplaçants du Bayer Leverkusen : 19. Diaby M., 1. Flekken M., 3. Gutierrez M., 43. Havighorst B., 36. Lomb N., 30. Maza I., 45. Minutilo G., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.

Entraîneur du Bayer Leverkusen : Martinez K.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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