Pourquoi Camavinga ne veut-il pas quitter le Real Madrid

·5·Sport
Pourquoi Camavinga ne veut-il pas quitter le Real Madrid

L'avenir du milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga reste encore incertain. Bien que plusieurs grands clubs européens aient manifesté leur intérêt pour le joueur français, celui-ci a l'intention de rester à Madrid.

C'est ce qu'a rapporté le journaliste renommé Mario Cortegana, en s'appuyant sur des sources au sein du club.

Des négociations avec Manchester City

Récemment, il avait été signalé que les dirigeants du Real Madrid avaient proposé les services de Camavinga à Manchester City et que des négociations avaient débuté entre les deux parties.

Cependant, selon Cortegana, la position du joueur n'a pas changé.

« J'ai demandé à mes sources au club concernant Camavinga et Manchester City. Ils ont réaffirmé que Camavinga souhaite rester au Real Madrid », a déclaré le journaliste.

Le Real Madrid doit d'abord vendre un joueur

Le club madrilène envisage de renforcer son effectif avec un autre milieu de terrain.

Mais pour qu'un nouveau transfert se concrétise, le Real Madrid devra d'abord vendre l'un de ses joueurs actuels.

« Le problème, c'est qu'aucun des joueurs actuels ne souhaite partir », a déclaré Cortegana.

C'est pourquoi l'avenir de Camavinga dépend également d'autres décisions de transfert au sein du club.

Les performances de Camavinga cette saison

Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid en 2021 en provenance de Rennes pour 31 millions d'euros.

Le milieu de terrain français, lors de la saison 2025/26, dans toutes les compétitions confondues :

  • a disputé 43 matchs ;

  • a marqué 2 buts ;

  • a délivré 1 passe décisive.

Pour l'instant, Camavinga n'a pas l'intention de quitter Madrid. Cependant, si le Real Madrid décide de recruter un nouveau milieu de terrain, la situation sur le marché des transferts pourrait évoluer rapidement.

Real MadridEduardo CamavingaManchester CityMario CorteganaRennes
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Deschamps explique pourquoi il a nommé Mbappé capitaineDeschamps explique pourquoi il a nommé Mbappé capitaineAujourd'hui, 14:10Conflit entre Kylian Mbappe et le Paraguay : la France se qualifie pour les quarts de finaleConflit entre Kylian Mbappe et le Paraguay : la France se qualifie pour les quarts de finaleAujourd'hui, 13:58Alex Oxlade-Chamberlain prolonge son contrat avec le CelticAlex Oxlade-Chamberlain prolonge son contrat avec le CelticAujourd'hui, 13:54Unai Simon sur Cristiano Ronaldo : « Je ne crois pas que c'est sa dernière danse »Unai Simon sur Cristiano Ronaldo : « Je ne crois pas que c'est sa dernière danse »Aujourd'hui, 13:17Kylian Mbappé a répondu au Paraguay : le chemin difficile de la France vers les quarts de finaleKylian Mbappé a répondu au Paraguay : le chemin difficile de la France vers les quarts de finaleAujourd'hui, 13:12Enzo Fernández va-t-il rejoindre le Real Madrid ? La famille du joueur met fin aux rumeursEnzo Fernández va-t-il rejoindre le Real Madrid ? La famille du joueur met fin aux rumeursAujourd'hui, 12:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan