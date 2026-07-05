Pourquoi Camavinga ne veut-il pas quitter le Real Madrid

L'avenir du milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga reste encore incertain. Bien que plusieurs grands clubs européens aient manifesté leur intérêt pour le joueur français, celui-ci a l'intention de rester à Madrid.

C'est ce qu'a rapporté le journaliste renommé Mario Cortegana, en s'appuyant sur des sources au sein du club.

Des négociations avec Manchester City

Récemment, il avait été signalé que les dirigeants du Real Madrid avaient proposé les services de Camavinga à Manchester City et que des négociations avaient débuté entre les deux parties.

Cependant, selon Cortegana, la position du joueur n'a pas changé.

« J'ai demandé à mes sources au club concernant Camavinga et Manchester City. Ils ont réaffirmé que Camavinga souhaite rester au Real Madrid », a déclaré le journaliste.

Le Real Madrid doit d'abord vendre un joueur

Le club madrilène envisage de renforcer son effectif avec un autre milieu de terrain.

Mais pour qu'un nouveau transfert se concrétise, le Real Madrid devra d'abord vendre l'un de ses joueurs actuels.

« Le problème, c'est qu'aucun des joueurs actuels ne souhaite partir », a déclaré Cortegana.

C'est pourquoi l'avenir de Camavinga dépend également d'autres décisions de transfert au sein du club.

Les performances de Camavinga cette saison

Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid en 2021 en provenance de Rennes pour 31 millions d'euros.

Le milieu de terrain français, lors de la saison 2025/26, dans toutes les compétitions confondues :

a disputé 43 matchs ;

a marqué 2 buts ;

a délivré 1 passe décisive.

Pour l'instant, Camavinga n'a pas l'intention de quitter Madrid. Cependant, si le Real Madrid décide de recruter un nouveau milieu de terrain, la situation sur le marché des transferts pourrait évoluer rapidement.