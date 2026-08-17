Dietmar Hamann donne l’avantage à Arsenal dans la course à Bradley Barcola

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Dietmar Hamann donne l’avantage à Arsenal dans la course à Bradley Barcola

À l’approche des derniers jours du mercato estival européen, la situation autour de l’attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola s’intensifie. Deux grands clubs de Premier League se livrent une lutte acharnée pour recruter l’international français. Selon l’ancien joueur Dietmar Hamann, Arsenal dispose d’un certain avantage sur Liverpool dans cette course. Goal.com rapporte .

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, l’ailier de 23 ans a connu des saisons très réussies au sein du club parisien. Il a disputé 152 matches avec l’équipe de l’entraîneur espagnol, inscrivant 39 buts et délivrant 37 passes décisives. Son contrat actuel avec le club parisien court jusqu’en 2028, mais son refus de le prolonger a alerté les principaux clubs européens.

Après le départ de Mohamed Salah à Trabzonspor, Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, cherche un remplaçant à la hauteur. De son côté, Arsenal, sous les ordres de Mikel Arteta, travaille activement à renforcer son secteur offensif. Après avoir échoué à recruter la star du Real Madrid Vinícius Júnior, le club londonien a notamment porté son attention sur l’international français.

Le prix du transfert et les options des deux clubs

La direction de Liverpool a déjà transmis une offre améliorée de 135 millions d’euros pour le joueur. Toutefois, dans une interview accordée à Andy’s Bet Club, l’ancien milieu de terrain de l’équipe d’Allemagne Dietmar Hamann a livré son analyse sur ce transfert. Selon lui, le choix du joueur est particulièrement difficile.

« Liverpool conserve une grande attractivité grâce à l’ambiance de son stade, à ses supporters et à sa riche histoire. Mais c’est une question à laquelle il doit répondre lui-même », a déclaré le vainqueur de la Ligue des champions 2005. Hamann souligne que Barcola a évolué ces dernières années dans une équipe qui remporte régulièrement des trophées et qui a gagné la Ligue des champions deux fois de suite.

L’avenir et le projet sportif

Si le joueur souhaite poursuivre sa série de succès, Arsenal pourrait se trouver dans une position légèrement plus favorable que Liverpool pour jouer le titre la saison prochaine. Pour un ailier habitué à remporter régulièrement le championnat national et des compétitions internationales avec le club parisien, le projet sportif d’Arsenal pourrait sembler plus attrayant.

L’expert n’a toutefois pas totalement écarté les chances du club de la Mersey. La décision finale dépendra non seulement des trophées qu’il pourrait gagner immédiatement, mais aussi de la vision à long terme de Bradley Barcola.

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Jahongir Tursunov
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