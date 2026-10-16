L'Agence ouzbèke pour la jeunesse a exprimé sa position officielle concernant le succès mondial du grand maître qui a ouvert une nouvelle page dans l'histoire des échecs ouzbeks, Javohir Sindarov. L'agence a souligné que, pour la première fois, un représentant de l'Ouzbékistan a atteint la troisième place mondiale dans le classement en direct (live) de la FIDE pour les échecs classiques.

Ce résultat prouve une fois de plus que le prestige de l'école nationale d'échecs a atteint un niveau record sur la scène mondiale.

Comment cette ascension historique s'est-elle produite ?

L'accession de Javohir Sindarov à ce sommet est due à un résultat important sur la scène internationale :

La défaite de Caruana : Dans le cadre du championnat national des États-Unis, l'un des meilleurs joueurs mondiaux, Fabiano Caruana, s'est incliné face au jeune grand maître Andy Woodward ;

Un score de 2782 points : Suite à ce résultat, le classement du jeune Javohir Sindarov, âgé de 20 ans, a atteint 2782 points , lui assurant une place solide dans le trio de tête mondial ;

Reconnaissance du projet UZCHess : L'Agence pour la jeunesse a officiellement acté cet événement historique via son projet média spécial « UZCHess » .

Le haut du classement mondial :

Actuellement, seuls deux joueurs légendaires devancent le prodige ouzbek dans le classement en direct des échecs classiques :

1ère place : Magnus Carlsen (Norvège) — 2823 points ;

2ème place : Hikaru Nakamura (États-Unis) — 2792 points ;

3ème place : Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 2782 points.

Le héros de l'Olympiade de Samarcande

L'agence a rappelé que ce succès majeur est le fruit de son travail acharné et de ses performances constantes en compétition :

Médaille d'or par équipe : En 2026, lors de la 46e Olympiade d'échecs organisée à Samarcande, il a remporté un titre historique avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan ;

Prix principal de la FIDE : Pour son talent démontré, il a été désigné « Meilleur joueur d'échecs masculin » selon la Fédération Internationale des Échecs (FIDE).

Cette victoire historique est une source d'inspiration pour des millions de jeunes Ouzbeks et marque une nouvelle étape brillante pour le sport national.