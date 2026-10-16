Javohir Sindarov atteint la 3e place historique du classement FIDE

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Javohir Sindarov atteint la 3e place historique du classement FIDE

Ouzbek Grand maître international de 20 ans Javohir Sindarov a enregistré le meilleur résultat de sa carrière au classement FIDE en direct pour les échecs classiques, devenant le numéro 3 mondial .

Après la défaite surprise de l'un des favoris, Fabiano Caruana, face au jeune Andy Woodward lors du championnat des États-Unis, le classement de Sindarov a atteint 2782 points et il a rejoint pour la première fois le top 3 mondial.

Sommet du classement FIDE : qui est en tête ?

Actuellement, seuls deux grands maîtres expérimentés devancent Javohir Sindarov au classement mondial d'échecs classiques :

  • 1ère place : Magnus Carlsen (Norvège) — 2823 points;

  • 2e place : Hikaru Nakamura (États-Unis) — 2792 points;

  • 3e place : Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 2782 points.

Performance historique : deux Ouzbeks dans le Top 5

L'hégémonie de l'école d'échecs ouzbèke sur la scène mondiale a atteint un nouveau palier :

  • Nodirbek Abdusattorov à la 5e place : Un autre grand maître de premier plan de l'Ouzbékistan, Nodirbek Abdusattorov 2780 points , occupe solidement la 5e place du classement mondial ;

  • Succès unique dans le Top 5 : Ainsi, un événement rare dans l'histoire des échecs mondiaux s'est produit, avec deux représentants de l'Ouzbékistan figurant simultanément parmi les cinq meilleurs joueurs du monde.

Héros de l'Olympiade de Samarcande

Cette ascension sans précédent de Javohir Sindarov est la suite logique de ses performances éclatantes lors des tournois majeurs récents :

  • Champion olympique : Lors de la 46e Olympiade d'échecs organisée à Samarcande, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté le titre et les médailles d'or à domicile ;

  • Meilleur joueur du tournoi : À 20 ans, Javohir a assumé le rôle de leader clé dans la victoire de l'équipe et a été officiellement reconnu à la fin du tournoi comme « Meilleur joueur de l'Olympiade » et a reçu le prix principal de la FIDE chez les hommes.

L'entrée de Sindarov dans le top 3 prouve une fois de plus que l'Ouzbékistan est devenu l'une des nations leaders absolues sur l'échiquier international.

Javohir SindarovFIDEOlympiade de SamarcandeNodirbek AbdusattorovÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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