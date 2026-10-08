Nodirbek Abdusattorov révèle le secret de la victoire dans le sport d'élite

L'un des représentants les plus brillants de l'élite mondiale des échecs, le grand maître international ouzbek Nodirbek Abdusattorov a partagé des réflexions importantes sur les mécanismes psychologiques pour réussir dans les compétitions de haut niveau.

Malgré son jeune âge, le grand maître, qui continue de surpasser les meilleurs joueurs de la planète, a souligné que les causes réelles des défaites et des erreurs ne sont souvent pas liées aux coups sur l'échiquier, mais à l'état mental de l'athlète.

UzChess Dans une interview accordée au projet, Abdusattorov a révélé en détail l'importance de garder son sang-froid sous stress et sous une pression intense, ainsi que le rôle de chaque petit détail dans la victoire.

Victimes des émotions : où les joueurs d'échecs perdent-ils des points ?

Nodirbek Abdusattorov a partagé les vérités psychologiques qu'il a comprises après une grande expérience :

Pas seulement des échecs, mais un test de nerfs : « De nombreuses erreurs ne sont pas dues aux échecs eux-mêmes, mais à des émotions excessives et à la pression psychologique », note le grand maître ;

Leçons coûteuses : Abdusattorov a admis que la perte de points lors de matchs importants était le résultat direct de l'incapacité à contrôler ses émotions, ce qui lui a servi de grande leçon ;

L'art de vaincre la pression : L'expertise acquise au fil des années et des grands tournois lui a permis de développer la capacité de garder un contrôle total et de rester calme dans des situations de haute tension.

La règle de la concentration et de la préservation de l'énergie

À haut niveau, chaque minute et chaque pensée sont décisives :

Laisser le passé derrière soi : « Il faut laisser derrière soi les pensées négatives après une partie. Il est absolument impossible de les traîner dans les nouveaux matchs », déclare Nodirbek ;

Concentration absolue — uniquement sur l'échiquier : Pendant le jeu, toute l'attention doit être dirigée vers l'échiquier et la position actuelle ;

Éviter le gaspillage d'énergie : Toute pensée étrangère, la pression des tribunes ou les réflexions sur les défaites passées distraient l'athlète et absorbent ce qu'il y a de plus précieux : l'énergie mentale interne.

Les petits détails, gage de grandes victoires

Dans les échecs d'élite, la frontière entre le match nul et la victoire est très fragile, et tout se joue sur des aspects qui semblent insignifiants :

Petites différences décisives : Au plus haut niveau, les connaissances tactiques et stratégiques des adversaires sont presque égales. Dans ces moments-là, le résultat est déterminé par des détails très petits et imperceptibles ;

La formule pour améliorer son jeu : Abdusattorov souligne que si un athlète travaille sans relâche sur ces lacunes et aspects apparemment mineurs, la qualité globale de son jeu atteindra un nouveau niveau significatif.

Ouzbek L'approche analytique de ce grand maître montre que dans le sport moderne, au-delà de la préparation physique et théorique, des nerfs d'acier et une résilience psychologique sont devenus les critères principaux pour conquérir les plus hauts sommets.