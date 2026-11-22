Bibisara prend la place de Gukesh : La FIDE publie une photo avec Javokhir Sindarov
Il ne reste que quelques jours avant le début du match décisif pour le titre mondial d'échecs. La FIDE a publié une photo intéressante prise dans la salle de compétition à Genève, montrant le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov et la joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva. Le cliché a attiré l'attention sur les réseaux sociaux.
Bibisara s'est assise à la place du champion du monde
La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a partagé sur son compte Instagram officiel une photo commune de Javokhir Sindarov et Bibisara Assaubayeva prise à Genève.
Sur la photo, Bibisara Assaubayeva est représentée assise à la table de jeu, occupant la place où le champion du monde en titre, Gukesh Dommaraju, devrait s'asseoir. Javokhir Sindarov, quant à lui, explore la salle de compétition pour se familiariser avec les conditions. Assaubayeva immortalise ce moment avec son téléphone.
La FIDE a présenté ce cliché comme une image inattendue et amusante.
« Une photo inattendue ! Pendant que Javokhir Sindarov visite la salle de jeu pour examiner les conditions, Bibisara Assaubayeva capture ce moment avant le match pour le titre de champion du monde d'échecs qui aura lieu à Genève », indique le service de presse de l'organisation.
Javokhir Sindarov attend un match décisif pour le titre mondial
Rappelons que le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov affrontera le champion du monde en titre indien, Gukesh Dommaraju, pour le trône mondial.
Le match décisif se déroulera du 24 novembre au 12 décembre à Genève, en Suisse. Cette rencontre est attendue comme l'un des événements les plus importants du monde des échecs.
Pour les fans d'échecs ouzbeks, l'importance de cette rencontre est encore plus grande. Javokhir Sindarov défendra l'honneur du pays dans la lutte pour le titre de champion du monde. Désormais, toute l'attention se porte sur les parties qui décideront du sort de la couronne mondiale à Genève.
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