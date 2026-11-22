Il ne reste que quelques jours avant le début du match décisif pour le titre mondial d'échecs. La FIDE a publié une photo intéressante prise dans la salle de compétition à Genève, montrant le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov et la joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva. Le cliché a attiré l'attention sur les réseaux sociaux.

Bibisara s'est assise à la place du champion du monde

La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a partagé sur son compte Instagram officiel une photo commune de Javokhir Sindarov et Bibisara Assaubayeva prise à Genève.

Sur la photo, Bibisara Assaubayeva est représentée assise à la table de jeu, occupant la place où le champion du monde en titre, Gukesh Dommaraju, devrait s'asseoir. Javokhir Sindarov, quant à lui, explore la salle de compétition pour se familiariser avec les conditions. Assaubayeva immortalise ce moment avec son téléphone.