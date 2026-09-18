Un coup incroyable : Sindarov sacrifie sa dame pour la 2e fois et choque les experts de la FIDE

Dès la deuxième ronde de la 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule à Samarcande, un événement historique a stupéfié l'élite mondiale des échecs ! Le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov, considéré comme l'un des principaux prétendants au titre mondial, n'a pas seulement gagné son match contre le Pérou, il a créé l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'année. La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a publié une analyse officielle et a salué le sacrifice génial de Sindarov. Alors, quel miracle s'est produit au 31e coup et pourquoi l'adversaire n'a-t-il eu d'autre choix que d'abandonner ?

98 % de perfection et domination à Samarcande

Dans le cadre de la 2e ronde de l'Olympiade, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une victoire large et convaincante de 3,5 à 0,5 contre le Pérou :

Calcul impeccable : Selon l'analyse de la FIDE, Sindarov a joué avec une précision de 98 % du début de la partie jusqu'au coup décisif ;

Renoncer à une victoire facile : Grâce à un avantage matériel, un simple coup 31...Df1 aurait garanti une victoire facile ;

Une déclaration forte : Mais Sindarov a choisi non seulement de marquer des points, mais de montrer au monde sa force en tant que futur prétendant au titre mondial.

Second sacrifice de dame et réseau de mat

« Sindarov a réalisé un coup fantastique et inattendu avec 31...Dxf7!!, sacrifiant sa dame pour la deuxième fois de la partie », écrit la FIDE dans son commentaire officiel.

Le joueur péruvien Flores Quillas, n'ayant pas vu le piège derrière l'intrigue, a pris la dame avec 32.Dxf1. Mais c'est là que le génie a commencé :

Schéma de combinaison géniale

Étape / Coup Action Analyse de la situation 31e coup 31...Dxf7!! La dame est sacrifiée ouvertement, l'adversaire tombe dans le piège 32e coup 32.Dxf1 (adversaire) Le grand maître péruvien accepte le sacrifice Coup décisif 32...Th3!! Sindarov lance une contre-attaque terrifiante avec la tour Menace de mat 33...h6 Une position de mat inévitable est créée, sans issue

Flores Quillas, face à une combinaison géométrique aussi profonde, est resté impuissant et a dû admettre sa défaite. Cette partie de Sindarov a été déclarée la plus brillante de l'Olympiade.

Selon vous, Javokhir Sindarov peut-il remporter la médaille d'or sur son échiquier à l'Olympiade de Samarcande et rivaliser sérieusement avec Magnus Carlsen ou Gukesh pour le titre mondial ? Comment évaluez-vous un tel coup de génie ?

Laissez vos impressions dans les commentaires et partagez cette victoire historique des échecs ouzbeks avec tous vos amis via Telegram !