La FIDE annonce le match pour le titre mondial entre Javokhir Sindarov et Gukesh Dommaradju

La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a rappelé les détails de l'événement le plus attendu de 2026 : le duel pour la couronne mondiale. À Genève, en Suisse, le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov affrontera le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaradju, pour le trône mondial.

La FIDE a publié un message spécial sur son compte Instagram officiel concernant ce futur duel, soulignant que cette confrontation entrera dans l'histoire :

« La tension était déjà palpable dans l'air ! À Samarcande, lors de la 46e Olympiade d'échecs,jusqu'au match pour le titre de champion du monde 2026 à Genève, l'histoire continue. Gukesh D et Javokhir Sindarov se retrouvent face à face, cette fois pour le titre de champion du monde. Match pour le titre mondial FIDE 2026. Genève, Suisse. Dates : 24 novembre — 12 décembre », indique le communiqué de l'organisation.

La route vers la couronne : comment Sindarov a-t-il obtenu ce droit ?

Javokhir Sindarov a décroché son ticket pour le trône mondial au printemps dernier en remportant le prestigieux Tournoi des Candidats de la FIDE organisé à Chypre. Cette victoire a ouvert une nouvelle page glorieuse dans l'histoire des échecs ouzbeks.

À Samarcande, quels ont été les résultats lors de l'Olympiade ?

Les deux grands maîtres ont récemment fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle lors de la 46e Olympiade d'échecs organisée à Samarcande :

Javokhir Sindarov : a remporté une médaille d'or historique par équipe avec l'Ouzbékistan, et a également décroché une médaille de bronze individuelle au deuxième échiquier.

Gukesh Dommaradju : a remporté la médaille d'argent par équipe avec l'Inde, ainsi qu'une autre médaille d'argent individuelle au quatrième échiquier.

Le match d'échecs qui se déroulera à Genève du 24 novembre au 12 décembre sera au centre de l'attention de millions de fans.