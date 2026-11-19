Le grand maître norvégien Magnus Carlsen lors du tournoi du championnat du monde Total Chess, contre la joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayevan'a pas disputé de partie d'échecs classique deux jours de suite. Dans les deux cas, une défaite par forfait lui a été attribuée. C'est ce qu'a rapporté India Today.

Un tournoi test du championnat du monde Total Chess, combinant échecs classiques, rapides et blitz, se déroule à Budapest. Carlsen a connu une phase de groupes difficile : il n'a remporté aucune de ses 10 parties classiques. En conséquence, son classement en direct a chuté de 21,8 points pour atteindre 2801,2. Ainsi, le joueur d'échecs risque de passer sous la barre des 2800 points pour la première fois en près de 17 ans.

Lors de la phase de play-off du tournoi, Carlsen a affronté Bibisara Assaubayeva dans un match pour les 17e-20e places. Après les parties rapides et blitz du premier jour, le Norvégien menait 11,5 à 0,5. Ainsi, le résultat de la partie classique ne pouvait plus changer le vainqueur du match global.