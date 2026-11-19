Carlsen refuse de jouer une partie classique contre Assaubayeva pour le deuxième jour consécutif
Le grand maître norvégien Magnus Carlsen lors du tournoi du championnat du monde Total Chess, contre la joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayevan'a pas disputé de partie d'échecs classique deux jours de suite. Dans les deux cas, une défaite par forfait lui a été attribuée. C'est ce qu'a rapporté India Today.
Un tournoi test du championnat du monde Total Chess, combinant échecs classiques, rapides et blitz, se déroule à Budapest. Carlsen a connu une phase de groupes difficile : il n'a remporté aucune de ses 10 parties classiques. En conséquence, son classement en direct a chuté de 21,8 points pour atteindre 2801,2. Ainsi, le joueur d'échecs risque de passer sous la barre des 2800 points pour la première fois en près de 17 ans.
Lors de la phase de play-off du tournoi, Carlsen a affronté Bibisara Assaubayeva dans un match pour les 17e-20e places. Après les parties rapides et blitz du premier jour, le Norvégien menait 11,5 à 0,5. Ainsi, le résultat de la partie classique ne pouvait plus changer le vainqueur du match global.
Pour cette raison, Carlsen n'a pas participé à la partie classique. Une fois le temps d'attente imparti écoulé, une défaite par forfait lui a été infligée, ce qui a conduit à un score final de 11,5 à 8,5 en sa faveur pour la journée. Cette partie n'a pas affecté son classement FIDE.
Le lendemain, les joueurs se sont affrontés à nouveau. Dans les parties rapides et blitz, Carlsen a dominé 10 à 2. Cette fois encore, il a refusé de jouer la partie classique. Suite à la victoire par forfait attribuée à Assaubayeva, le match du deuxième jour s'est terminé sur un score de 10 à 10.
En expliquant sa décision, Carlsen a déclaré qu'il était inutile de disputer une partie classique une fois que l'issue de la journée était déjà scellée. Il a souligné que le résultat d'une telle partie ne devrait pas non plus affecter le classement.
Ainsi, à l'issue des deux jours de compétition, Carlsen a pris le dessus sur Assaubayeva et poursuit la lutte pour la 17e place du tournoi.
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