Dans le cadre de la 3e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, les fans de football européen attendent avec impatience le choc entre deux grands clubs. Le club catalan du FC Barcelone se rendra à Paris pour affronter le champion de France, le PSG sur sa pelouse.

Le prestigieux média catalan Mundo Deportivo a publié le onze de départ probable des « Blaugranas » pour ce choc intense. Plusieurs changements inattendus attirent l'attention des fans et des experts.

Le onze probable du FC Barcelone à Paris

Selon les journalistes espagnols, les Catalans devraient débuter la rencontre avec les 11 joueurs suivants :

Gardien : García ;

Défenseurs : Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo ;

Milieux de terrain : Pedri, Rodrigo, Fermín López ;

Attaquants : Lamine Yamal, Gordon, Jesús.

Grande surprise : Raphinha sur le banc

L'élément le plus surprenant de cette liste probable est l'absence du ailier brésilien Raphinhadu onze de départ :

Un leader important sur le banc : Raphinha, l'un des capitaines et moteur offensif du club cette saison, devrait commencer la rencontre sur le banc des remplaçants ;

Décision tactique : Le staff technique pourrait prévoir de l'utiliser comme « joker » en seconde période pour dynamiser le jeu, en tenant compte de sa charge physique.

Horaires et détails du match

Le choc de la Champions League entre le PSG et le FC Barcelone débutera aux horaires suivants :

Date du match : Le 20 octobre au stade du Parc des Princes à Paris ;

Heure de coup d'envoi : Heure de Tachkent dans la nuit du 20 au 21 octobre à 00h00.

Ce duel entre deux géants européens est crucial non seulement pour le classement, mais aussi pour la course à la qualification pour les phases finales.