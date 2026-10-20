Le onze probable du FC Barcelone contre le PSG a été dévoilé

·9·Sport
Le onze probable du FC Barcelone contre le PSG a été dévoilé

Dans le cadre de la 3e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, les fans de football européen attendent avec impatience le choc entre deux grands clubs. Le club catalan du FC Barcelone se rendra à Paris pour affronter le champion de France, le PSG sur sa pelouse.

Le prestigieux média catalan Mundo Deportivo a publié le onze de départ probable des « Blaugranas » pour ce choc intense. Plusieurs changements inattendus attirent l'attention des fans et des experts.

Le onze probable du FC Barcelone à Paris

Selon les journalistes espagnols, les Catalans devraient débuter la rencontre avec les 11 joueurs suivants :

  • Gardien : García ;

  • Défenseurs : Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo ;

  • Milieux de terrain : Pedri, Rodrigo, Fermín López ;

  • Attaquants : Lamine Yamal, Gordon, Jesús.

Grande surprise : Raphinha sur le banc

L'élément le plus surprenant de cette liste probable est l'absence du ailier brésilien Raphinhadu onze de départ :

  • Un leader important sur le banc : Raphinha, l'un des capitaines et moteur offensif du club cette saison, devrait commencer la rencontre sur le banc des remplaçants ;

  • Décision tactique : Le staff technique pourrait prévoir de l'utiliser comme « joker » en seconde période pour dynamiser le jeu, en tenant compte de sa charge physique.

Horaires et détails du match

Le choc de la Champions League entre le PSG et le FC Barcelone débutera aux horaires suivants :

  • Date du match : Le 20 octobre au stade du Parc des Princes à Paris ;

  • Heure de coup d'envoi : Heure de Tachkent dans la nuit du 20 au 21 octobre à 00h00.

Ce duel entre deux géants européens est crucial non seulement pour le classement, mais aussi pour la course à la qualification pour les phases finales.

UEFA Champions LeagueFC BarcelonePSGRaphinhaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Enzo Maresca s'exprime sur la défaite contre le PSG et les aveux de Luis EnriqueEnzo Maresca s'exprime sur la défaite contre le PSG et les aveux de Luis Enrique16 octobre 10:20Un invité surprise à l'Etihad : Guardiola sera-t-il présent pour Manchester City - PSG ?Un invité surprise à l'Etihad : Guardiola sera-t-il présent pour Manchester City - PSG ?13 octobre 19:03Luis Enrique se confie sur son amour pour Paris, sa prolongation et la pression accrueLuis Enrique se confie sur son amour pour Paris, sa prolongation et la pression accrue13 octobre 13:00Maresca s'exprime sur l'importante victoire à l'extérieur contre PortoMaresca s'exprime sur l'importante victoire à l'extérieur contre Porto9 septembre 10:06José Mourinho fait une déclaration fracassante avant le choc contre la RomaJosé Mourinho fait une déclaration fracassante avant le choc contre la Roma14 octobre 06:47Qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions ? Pronostics avant la 2e journéeQui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions ? Pronostics avant la 2e journée13 octobre 19:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs