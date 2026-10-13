Le grand club français PSG l'entraîneur Luis Enrique s'est exprimé avec sincérité sur son aventure dans le club de la capitale, la prolongation de son contrat et le lien émotionnel profond tissé avec la ville de Paris et ses habitants. Paris No Limit selon les informations du média, le technicien espagnol ne se sent pas seulement comme le coach du club, mais comme une partie intégrante de la culture parisienne.

Malgré ses nombreux succès en Europe, Enrique a souligné que, suite à son nouvel accord, la responsabilité et la pression sur ses épaules se sont intensifiées.

« Vous avez changé nos vies » : L'ambiance de la ville et la relation avec les supporters

L'entraîneur espagnol expérimenté est revenu sur la reconnaissance des Parisiens et ses échanges avec eux :

Responsabilité et nouvelle pression : « J'ai prolongé mon contrat et je ressens désormais encore plus de pression pour prouver que je suis prêt à remporter encore plus de trophées avec le PSG. Je ne me repose pas sur mes lauriers simplement parce que les gens disent être très satisfaits de l'équipe » ;

Le bonheur des gens, l'objectif ultime : « Les Parisiens me disent souvent : « Vous avez changé nos vies », disent-ils. Il y a des choses plus importantes dans la vie, mais pour un entraîneur, réaliser que son travail a pu apporter quelque chose aux gens, partager des émotions aussi fortes avec eux et leurs familles est très précieux » ;

Langue française et culture : « Est-ce que je me considère comme un vrai Parisien ? J'espère ! Mais je dois encore beaucoup améliorer mon français (rires). Au début, c'était très difficile de parler, j'avais parfois l'impression d'être dans une impasse. Mais je progresse et je me sens plus libre de jour en jour. Je suis un étranger, mais j'espère que mon lien avec cette ville ne sera jamais rompu jusqu'à la fin de ma vie ».

L'ère Luis Enrique : Une page dorée dans l'histoire du PSG

À la tête du club parisien depuis l'été 2023, Luis Enrique a transformé l'équipe en un véritable leader européen en peu de temps :

Le sommet absolu de l'Europe : Sous la direction de l'entraîneur, les Parisiens ont remporté deux fois de suite la Ligue des champions de l'UEFA et ont triomphé lors de la Supercoupe de l'UEFA ;

Domination totale en France : Le club a décroché trois titres consécutifs de champion national (Ligue 1), ainsi que deux Coupes de France et Trophées des Champions ;

Succès mondial : L'équipe parisienne a également ajouté la prestigieuse Coupe intercontinentale de la FIFAà son musée en 2025.

Aujourd'hui, Luis Enrique a conquis le cœur des supporters parisiens, non seulement par ses résultats, mais aussi par sa philosophie de jeu et son attachement à la ville.