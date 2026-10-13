Un invité surprise à l'Etihad : Guardiola sera-t-il présent pour Manchester City - PSG ?

L'entraîneur du club anglais Manchester City , Enzo Maresca , a participé à la conférence de presse avant le choc de l'UEFA Champions League contre l'équipe française du PSG . Lors de l'événement, le technicien italien a clarifié les rumeurs concernant la possible visite de l'ancien mentor et légende du club, Pep Guardiola , pour assister à ce duel intense depuis le stade.

La présence potentielle de l'entraîneur le plus titré de l'histoire des « Citizens » lors du match de son ancienne équipe suscite un grand intérêt parmi les supporters et la communauté du football.

« Un événement excitant pour les fans » : Maresca sur les plans de Pep

Enzo Maresca a évalué ses relations avec le technicien espagnol et la probabilité de sa visite à venir comme suit :

Dernière discussion : « Je lui ai parlé après le derby contre Manchester United . Par conséquent, je ne connais pas exactement ses plans pour le moment » ;

Base ou directement au stade : « S'il viendra directement à l'Etihad Stadium ou s'il passera d'abord par le centre d'entraînement de l'équipe, je n'ai pas non plus d'informations précises à ce sujet » ;

Immense respect : « C'est un événement très excitant pour tout le monde, surtout pour nos supporters. Mais pour l'instant, le plan exact de Pep reste inconnu », a souligné l'entraîneur de l'équipe.

Guardiola a dirigéManchester City pendant de nombreuses années, menant le club au sommet du football anglais et européen, et remportant également le premier trophée de la Ligue des Champions de l'histoire du club.

Détails du match et heure de coup d'envoi

Compétition : UEFA Champions League, choc au sommet ;

Équipes : Manchester City — PSG ;

Lieu : Manchester, Etihad Stadium ;

Heure de début : La rencontre débutera le 14 octobre à 00h00 .

Ce duel entre deux géants européens est attendu comme l'un des matchs les plus intenses et les plus attendus de la journée.