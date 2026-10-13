Qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions ? Pronostics avant la 2e journée

Considérée comme la principale société de statistiques et d'analyse sportive au monde, Opta a dévoilé les noms des principaux favoris pour le titre de la Ligue des Champions de l'UEFA cette saison. Selon les prévisions basées sur l'intelligence artificielle et des milliers de simulations, les meilleures chances de remporter la plus prestigieuse compétition de clubs européenne appartiennent au finaliste de la saison dernière.

Le top 3 du classement est composé de grands clubs d'Angleterre et d' Allemagne, et les pourcentages indiquent une lutte acharnée.

Top 3 des favoris : Les prétendants et leurs probabilités

Selon les indicateurs présentés par le supercalculateur Opta :

Arsenal — 21 % : Le club londonien est reconnu comme le principal candidat au sacre en Ligue des Champions. Les « Gunners » occupent la tête grâce à leur expérience de l'an dernier et à leur effectif solide ;

Manchester City— 18 % : La deuxième place est occupée par un autre représentant anglais, les « Citizens », qui affichent un jeu constant ;

Bayern Munich — 17 % : Le géant munichois complète le trio de tête et devrait opposer une résistance sérieuse aux équipes anglaises dans la course au titre.

Matchs de la 2e journée : Quels chocs nous attendent aujourd'hui et demain ?

Aujourd'hui, le 13 octobre, la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions débute :

Arsenal — Lille : Les Londoniens, considérés comme les favoris, accueilleront le club français de Lille à domicile à 00h00 heure de Tachkent ;

Viking — Bayern Munich : Les Munichois disputeront également leur match à l'extérieur en Norvège contre le club de Viking à 00h00 ;

Manchester City— PSG : Ce choc, l'un des matchs phares de la journée, aura lieu demain, le 14 octobre, au stade Etihad de Manchester.

Les analystes d'Opta soulignent que les résultats de chaque journée de la phase de ligue influenceront directement les probabilités finales et les chances des équipes pour les phases à élimination directe.