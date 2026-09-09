Maresca s'exprime sur l'importante victoire à l'extérieur contre Porto

Lors de la 1ère journée de la phase de ligue de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League, le champion d'Angleterre Manchester Citya rendu visite au club de Porto dans le stade difficile et sous pression du Dragão, s'imposant avec autorité sur le score de 2-0. Après le match, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, a partagé ses réflexions sur le scénario du match, les occasions créées et la discipline rigoureuse de ses joueurs. Il a souligné que son équipe n'avait laissé pratiquement aucune chance aux hôtes lors de ce déplacement. Quels aspects ont permis aux hommes de Maresca de dominer l'adversaire, dans quels moments cruciaux Haaland a-t-il marqué et quel choc grandiose attend les Mancuniens en octobre ? À la fin de l'article, nous dévoilerons l'intrigue principale : le prochain super-choc de l'équipe et tous les détails du calendrier de la 2e journée du tournoi.

Contrôle parfait au Dragão et l'analyse de Maresca

Le technicien italien a salué la qualité de la prestation de son équipe après le match :

Domination totale dans les deux mi-temps : Les protégés de Maresca ont été tout aussi convaincants lors des 45 premières minutes que durant la seconde période, se créant suffisamment d'occasions pour assurer la victoire ;

Neutralisation complète de l'adversaire : Selon l'entraîneur, les Mancuniens ont étouffé les attaques dangereuses des hôtes dès leur genèse, ne leur laissant pratiquement aucune activité devant le but ;

Un test dans un stade difficile : Conscient que Porto joue de manière très agressive à domicile, l'entraîneur a admis qu'il fallait une maîtrise particulière pour conserver l'initiative et gagner dans un stade aussi hostile.

« Nous avons créé suffisamment d'occasions pour gagner dans les deux mi-temps. Je pense que nous le méritions pleinement. Nous n'avons pratiquement rien laissé faire à l'adversaire. Je suis particulièrement satisfait de notre jeu dans ce stade, où il est toujours très difficile de jouer », a déclaré Maresca, cité par le site officiel de l'UEFA.

Les points cruciaux d'Erling Haaland et le 2-0 à l'extérieur

Le sort de la rencontre a été scellé par le meilleur buteur actuel de Manchester City :

Frappe rapide en début de seconde période : Dès le retour des vestiaires, à la 47e minute, l'attaquant norvégien Erling Haaland a profité d'une brèche dans la défense adverse pour ouvrir le score ;

Le point final mis sur le match : Dans le temps additionnel, à la 90+1e minute, Haaland a de nouveau trouvé le chemin des filets, signant un doublé et assurant une victoire convaincante de 2-0.

Le super-choc du 14 octobre

La question qui intéresse le plus les fans de football est de savoir quels adversaires attendent les clubs lors de la 2e journée de l'UCL et quand les matchs auront lieu. La conclusion la plus importante estque la prochaine journée offrira des tests encore plus intenses pour les deux clubs. Notamment, Porto, battu à domicile, se déplacera sur le terrain de l'équipe espagnole du Betis. Manchester Cityjouera à domicile, à l'Etihad Stadium, contre l'un des super-clubs les plus renommés d'Europe, le club français du PSG dans un choc central. Les deux matchs sont officiellement programmés pour le 14 octobre.

Selon vous, Manchester City sous la direction d'Enzo Maresca pourra-t-il franchir l'obstacle du PSG avec la même assurance le 14 octobre ? L'efficacité redoutable d'Erling Haaland en UCL peut-elle mener l'équipe vers le titre suprême cette saison ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette importante nouvelle sportive avec les passionnés !