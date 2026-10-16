Alex Pereira publie une déclaration émouvante après la défaite de sa sœur lors des qualifications pour l'UFC

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Alex Pereira publie une déclaration émouvante après la défaite de sa sœur lors des qualifications pour l'UFC

La star de l'UFC et ancien champion dans deux catégories de poids Alex Pereira sa sœur Aline Pereiraa réagi à sa défaite lors du tournoi de qualification de Dana White — Dana White's Contender Series (DWCS) dans le cadre de la compétition.

Aline est montée dans l'octogone contre une star mondiale du muay-thaï lors d'un affrontement dramatique pour un contrat à l'UFC. Bien que la chance n'ait pas été de son côté, son célèbre frère a salué son courage.

« Je suis fier de toi » : les mots touchants d'Alex Pereira

Le combattant brésilien de l'UFC a apporté son soutien à sa sœur sur ses réseaux sociaux avec un message fort :

  • Reconnaissance de la ténacité et du courage : « Je suis fier de toi, ma sœur. Tu as affronté l'une des meilleures athlètes au monde et, malgré ta courte expérience en MMA, tu as fait preuve d'une progression, d'une ténacité et d'un courage immenses ;

  • Le résultat ne diminue pas le travail accompli : Certes, tu n'as pas obtenu le résultat escompté, mais cela ne diminue en rien le travail acharné que tu as fourni. Je n'ai pas pu participer activement à tes entraînements ces dernières années, mais je pense que cela t'a aidée à trouver ta propre voie et à grandir de manière indépendante ;

  • Conclusion principale : Un seul combat ne définit pas le niveau réel d'un athlète. Tu as prouvé que tu mérites pleinement d'évoluer au plus haut niveau. Ne t'arrête pas, continue de travailler sans relâche ! En tant que frère, je serai toujours fier de toi », a écrit Pereira.

Choc des championnes dans l'octogone

Ce duel dans le cadre des DWCS a suscité un grand intérêt chez les fans d'arts martiaux :

  • Statut des adversaires : Dans ce combat, Aline Pereira, championne de la ligue Karate Combat, a affronté la championne de la célèbre promotion ONE FC de muay-thaï, Smilla Sundell ;

  • Issue du combat : La représentante suédoise, Sundell, a remporté la victoire par décision unanime des juges après trois rounds et a décroché un contrat avec l'UFC.

Bien qu'Aline Pereira soit passée aux arts martiaux mixtes professionnels récemment, la résistance qu'elle a opposée à une adversaire aussi redoutable montre qu'elle pourrait trouver sa place dans les grandes ligues à l'avenir.

Aline PereiraDana White's Contender SeriesSmilla SundellONE FCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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