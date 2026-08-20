Dana White a-t-il répondu à la question sur le retour de Khamzat Chimaev ?

Le patron de l’UFC, Dana White, n’a pas donné de date précise pour le prochain combat de Khamzat Chimaev. Selon lui, le nom de Chimaev est toujours pris en compte dans les discussions sur les prochains combats, mais ni son prochain adversaire ni sa date de retour n’ont encore été officiellement annoncés.

Le retour de Khamzat Chimaev reste incertain

Dana White a évité de donner des précisions sur le prochain combat de Khamzat Chimaev. Le dirigeant de l’UFC a confirmé que le nom de l’ancien champion était évoqué pour l’UFC 333, mais ni l’adversaire ni le combat n’ont encore été officiellement fixés.

Chimaev a pourtant clairement indiqué qu’il était prêt à combattre et s’est adressé à Dana White. En mai, il avait perdu contre Sean Strickland par décision partagée après un combat très serré à l’UFC 328, cédant ainsi sa ceinture des poids moyens.

Chimaev fera-t-il son retour dans l’octogone en octobre ?

L’option la plus évoquée pour le moment est l’UFC 333, qui se tiendra le 24 octobre à Abu Dhabi. Toutefois, d’après les déclarations de White, la participation de Chimaev à cette carte n’est pas encore garantie.

« Je n’ai pas vu ça. Oui, bien sûr, lorsqu’il est question de combats, son nom est toujours évoqué, comme celui de tous les combattants de la liste. Dans un monde idéal, chaque combattant devrait disputer trois combats par an. »

L’UFC 333 se déroulera officiellement le 24 octobre à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi. La carte principale comprend déjà les combats pour le titre Alexander Volkanovski – Movsar Evloev et Petr Yan – Merab Dvalishvili.

La revanche contre Strickland reste d’actualité

Chimaev a exprimé son souhait d’affronter à nouveau Sean Strickland afin de récupérer sa ceinture. Cependant, compte tenu de la récupération du champion en titre et de la composition progressive de la carte de l’UFC 333, cette revanche n’est pas encore confirmée pour le tournoi d’octobre.

Les fans de Chimaev doivent donc encore patienter : il pourrait faire son retour dans l’octogone à Abu Dhabi, mais Dana White n’a pour l’instant donné aucune garantie officielle à ce sujet.

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La question principale est désormais la suivante : contre qui Chimaev pourrait-il faire son retour ?

Chimaev ne cache pas son envie de combattre, tandis que la direction de l’UFC étudie sa candidature. Mais toutes les questions restent encore sans réponse.

Si un combat est programmé pour Chimaev à l’UFC 333, il pourrait devenir l’un des grands événements du tournoi d’octobre à Abu Dhabi.

Selon vous, Khamzat Chimaev devrait-il obtenir immédiatement une revanche contre Sean Strickland ou affronter d’abord un autre adversaire ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les fans de l’UFC sur Telegram et les autres réseaux sociaux.