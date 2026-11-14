Dana White réagit à l'altercation entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili

Le patron de l'UFC, Dana White, estime que Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov ne sont pas les seuls responsables de la bagarre survenue autour d'eux, pointant également du doigt les organisateurs du tournoi. Selon lui, les responsables de l'événement auraient dû anticiper de tels conflits potentiels.

Tournois RAF et problèmes de sécurité

Selon les informations diffusées par le compte FREAK.MMA sur X, Dana White a critiqué la récurrence de ces désordres.

« Partout où l'équipe de Khabib va, des bagarres éclatent généralement. C'est la même chose avec Khamzat et les autres gars. Dans les tournois RAF, presque à chaque événement, quelqu'un finit par se battre » — a déclaré le président de l'UFC.

White a souligné que les représentants du tournoi auraient dû apprendre à prévenir ces incidents désagréables, étant donné que plusieurs événements similaires s'étaient déjà produits par le passé.