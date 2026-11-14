Dana White réagit à l'altercation entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili

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Dana White réagit à l'altercation entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili

Le patron de l'UFC, Dana White, estime que Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov ne sont pas les seuls responsables de la bagarre survenue autour d'eux, pointant également du doigt les organisateurs du tournoi. Selon lui, les responsables de l'événement auraient dû anticiper de tels conflits potentiels.

Tournois RAF et problèmes de sécurité

Selon les informations diffusées par le compte FREAK.MMA sur X, Dana White a critiqué la récurrence de ces désordres.

« Partout où l'équipe de Khabib va, des bagarres éclatent généralement. C'est la même chose avec Khamzat et les autres gars. Dans les tournois RAF, presque à chaque événement, quelqu'un finit par se battre » — a déclaré le président de l'UFC.

White a souligné que les représentants du tournoi auraient dû apprendre à prévenir ces incidents désagréables, étant donné que plusieurs événements similaires s'étaient déjà produits par le passé.

Détails du conflit

Informations

Participants principaux

Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov

Personne ayant critiqué

Le patron de l'UFC, Dana White

Accusation principale

L'incapacité des organisateurs du tournoi RAF à assurer la sécurité

Critère d'évaluation

Ces conflits nuisent à l'image du sport

« Cela n'apporte jamais rien de bon »

Alors que beaucoup pensent que de tels conflits peuvent générer du buzz et de l'intérêt pour une ligue ou un tournoi, Dana White a fermement rejeté cette idée. Selon lui, ces bagarres et désaccords en dehors du sport ne mènent jamais à de bons résultats et ne profitent à personne.

Cette situation a remis sur le devant de la scène la question de la sécurité dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA) et du contrôle du comportement des athlètes lors d'événements publics.

Selon vous, quelles mesures les organisateurs de tournois devraient-ils prendre pour prévenir de tels conflits ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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