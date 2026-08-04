Dana White l’a suggéré en un mot : Usman est-il proche de l’UFC ?

Usman Nurmagomedov a mis Archie Colgan KO au premier round lors du tournoi PFL New York et a défendu sa ceinture de champion. Cette victoire étant le dernier combat de son contrat actuel, le champion invaincu des poids légers est devenu l’un des agents libres les plus convoités du marché du MMA.

La principale intrigue est désormais de savoir s’il signera un nouveau contrat avec la PFL ou rejoindra l’UFC, où Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev ont connu de grands succès. La réponse brève mais lourde de sens de Dana White à Belgrade a renforcé les spéculations autour du second scénario.

Une question a été posée à Dana White

Lors de la conférence de presse organisée après le tournoi de l’UFC à Belgrade, Dana White a été interrogé sur son intérêt pour le recrutement d’Usman Nurmagomedov dans l’organisation.

Le patron de l’UFC n’a pas donné de longue explication :

« Bien sûr. »

Selon les informations disponibles, White a prononcé cette réponse en souriant. Plus tard, il a réagi avec un emoji rieur à une publication sur les réseaux sociaux contenant la séquence. Cela ne confirme pas le début de négociations officielles, mais montre que le patron de l’UFC ne cache pas son intérêt pour le combattant.

Une victoire au premier round a fait grimper sa valeur

La manière dont Usman est devenu agent libre a également joué un rôle important. Il ne s’est pas contenté de gagner : il a arrêté au premier round Archie Colgan, jusque-là invaincu, et a défendu la ceinture de la PFL.

Avant le combat, Colgan affichait 13 victoires et aucune défaite, et occupait la troisième place du classement des poids légers de la PFL. L’organisation le présentait comme l’un des défis les plus sérieux pour le champion.

Mais Nurmagomedov n’a pas laissé longtemps son adversaire s’exprimer. Grâce à des coups de pied précis et à des combinaisons de frappes, il a déséquilibré Colgan avant de contraindre l’arbitre à arrêter le combat avec ses attaques suivantes. Après cette victoire, le bilan professionnel d’Usman est passé à 22-0.

Usman est-il vraiment agent libre ?

Le combat contre Colgan était le dernier prévu par le contrat actuel de Nurmagomedov avec la PFL. Le combattant lui-même et la direction de la promotion l’avaient déclaré publiquement avant le tournoi.

À ce titre, il a désormais le droit d’étudier des offres pour un nouveau contrat. Toutefois, le statut d’« agent libre » ne signifie pas qu’Usman a déjà quitté la PFL ou trouvé un accord avec l’UFC.

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Ainsi, la prochaine destination d’Usman n’est pas encore déterminée. Le « bien sûr » de Dana White est un signe d’intérêt, mais pas un contrat signé.

La PFL ne laissera pas facilement partir son champion

Même si les discussions sur un transfert d’Usman à l’UFC se sont intensifiées, la PFL n’a pas renoncé à conserver son champion.

Le dirigeant de la PFL, Jon Martin, a déclaré avant le tournoi que la question d’un nouveau contrat avec le champion serait discutée après son dernier combat. Il a souligné que la promotion souhaitait conserver Nurmagomedov, mais que l’accord devait également être financièrement logique.

Usman a donc au moins deux grandes options devant lui :

rester à la PFL avec un salaire plus élevé et conserver son statut de champion ;

rejoindre l’UFC et commencer une nouvelle aventure dans la plus célèbre promotion de MMA au monde.

Le choix ne dépendra peut-être pas uniquement de l’argent. Le niveau des adversaires, le temps nécessaire pour atteindre un combat pour le titre, le nombre de combats et d’autres clauses contractuelles pourraient également être décisifs.

Pourquoi l’option UFC est-elle si intéressante ?

Nurmagomedov combat chez les poids légers. La division UFC des moins de 70 kg est traditionnellement considérée comme l’une des plus compétitives de l’organisation.

Un passage à l’UFC pourrait offrir plusieurs grandes opportunités à Usman :

affronter des adversaires renommés du classement ;

prouver sa valeur devant un large public ;

avoir la possibilité de devenir champion de l’UFC ;

écrire un nouveau chapitre de l’histoire de l’équipe Nurmagomedov.

La montée d’Islam Makhachevchez les poids mi-moyens a également renforcé les spéculations selon lesquelles une place pourrait se libérer pour Usman chez les poids légers. Toutefois, l’UFC n’est pas obligée d’offrir immédiatement un combat pour le titre à un nouveau combattant : il pourrait d’abord devoir battre un ou plusieurs adversaires classés.

Que dit Khabib des négociations ?

Le cousin et entraîneur d’Usman, Khabib Nurmagomedov, a indiqué après la victoire contre Colgan que l’avenir du combattant n’était pas encore défini.

Selon les informations disponibles, Khabib a déclaré que différentes offres seraient discutées au cours du mois prochain, avant qu’une décision ne soit prise. Cette déclaration ne confirme pas pour l’instant les rumeurs selon lesquelles Usman aurait déjà conclu en secret un accord complet avec l’UFC.

Au contraire, l’équipe semble vouloir prendre son temps afin de choisir les conditions les plus avantageuses.

Que pourrait signifier le sourire de Dana White ?

White utilise souvent des réponses brèves et ambiguës dans les négociations de transfert. Son sourire et sa réaction sur les réseaux sociaux peuvent donc être interprétés de plusieurs façons :

L’UFC est prête à contacter Usman. Des premiers échanges ont peut-être déjà eu lieu. White met la PFL, sa rivale, sous pression. Le patron de l’UFC cherche délibérément à attiser l’intérêt du public.

Aucune de ces hypothèses n’a été officiellement confirmée pour le moment. Mais une chose est certaine : Usman Nurmagomedov a attiré l’attention de la direction de l’UFC.

Une nouvelle force pourrait émerger chez les poids légers

Usman n’a que 28 ans, il est invaincu et champion en titre de la PFL. Grâce à son KO contre Colgan, il n’a pas seulement conservé sa ceinture : il aborde aussi les négociations pour un nouveau contrat en position de force.

La PFL pourrait lui proposer une offre financière importante. L’UFC lui offrirait une concurrence plus relevée, une notoriété mondiale et une nouvelle route vers le titre.

C’est pourquoi le simple « bien sûr » de Dana White a pris une signification bien plus grande qu’une réponse ordinaire. Le monde du MMA attend désormais de savoir non pas seulement qui sera le prochain adversaire d’Usman, mais dans quel octogone il combattra.

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