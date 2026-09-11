Topuria de retour : revanche contre Gaethje ou super-combat contre Pimblett ?

Le retour d'Ilia Topuriadans l'octogone pourrait être plus proche que prévu. Le patron de l'UFC, Dana White, a annoncé que le combattant hispano-géorgien est prêt à reprendre du service. Plus intéressant encore, le président de la promotion a ouvertement évoqué deux adversaires potentiels pour Topuria : Justin Gaethje et Paddy Pimblett.

Le prochain combat de Topuria suscite un intérêt particulier chez les fans de l'UFC. La raison est qu'il revient dans l'octogone après l'une des épreuves les plus difficiles de sa carrière : son combat contre Justin Gaethje.

Cependant, cette défaite n'a pas changé ses plans.

Au contraire, la direction de l'UFC attend avec impatience le retour de Topuria.

Dana White : « Topuria est prêt à combattre »

Dana White s'est exprimé sur l'état actuel de Topuria et ses prochaines perspectives, soulignant que le combattant est prêt à revenir dans l'octogone.

« Topuria est prêt à combattre, et nous attendons son retour avec impatience. »

Le patron de l'UFC a également mentionné deux options majeures pour le prochain adversaire de Topuria.

Selon lui, une revanche contre Gaethje tout comme un combat contre Pimblett pourraient susciter un grand intérêt.

« Une revanche potentielle contre Gaethje serait un combat incroyable. Un duel contre Pimblett serait un affrontement fantastique. »

Cette déclaration de Dana White a rendu la question du prochain combat de Topuria encore plus intrigante : va-t-il tenter de prendre sa revanche sur Gaethje ou se lancer dans un nouveau super-combat contre Pimblett ?

Le dernier combat difficile pour Topuria

Topuria est monté dans l'octogone pour la dernière fois en juin 2026.

Lors du tournoi historique de l'UFC organisé à la Maison Blanche, il a affronté Justin Gaethje. Le duel ne s'est pas terminé comme prévu pour Topuria — le combattant espagnol a été battu par KO technique.

Ce résultat a porté un coup dur à la série de victoires de Topuria.

Mais désormais, l'attention ne se porte pas sur la défaite elle-même, mais sur la manière dont il reviendra.

Car la carrière des grands combattants est souvent mise à l'épreuve dans de telles situations.

Il est facile d'être champion quand on gagne.

Se relever après une défaite exige un véritable héroïsme.

La revanche contre Gaethje — l'opportunité de vengeance ultime

L'une des options les plus naturelles pour Topuria est la revanche contre Justin Gaethje.

Après la défaite lors du premier combat, il est naturel que Topuria soit fortement motivé pour faire ses preuves à nouveau.

Si la revanche est organisée, ce ne sera pas un simple combat de l'UFC, mais deviendra un combat de la « seconde chance ».

Topuria pourrait analyser les erreurs du premier affrontement et élaborer un nouveau plan contre le style de Gaethje.

Gaethje, quant à lui, cherchera à confirmer sa position une fois de plus après sa première victoire.

C'est pourquoi, dans le scénario d'une revanche, une question sera centrale :

Topuria peut-il changer le résultat du premier combat ?

L'option Pimblett est une tout autre histoire

La deuxième option mentionnée par Dana White est Paddy Pimblett.

L'attrait de ce combat réside dans le style et la personnalité des deux combattants.

Topuria est un combattant connu pour ses coups puissants, sa pression et son agressivité.

Pimblett, quant à lui, est devenu l'un des combattants les plus populaires de l'UFC grâce à ses mouvements uniques dans l'octogone, son style caractéristique et son large public.

Si un combat entre les deux est organisé, cela pourrait devenir un événement majeur, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi médiatique.

La description de « fantastique affrontement » par Dana White reflète précisément cet intérêt.

Que va faire Topuria maintenant ?

Pour l'instant, le prochain adversaire de Topuria n'a pas été officiellement déterminé.

Mais les déclarations du patron de l'UFC montrent que la promotion a des plans sérieux pour son retour.

Deux scénarios sont en vue :

Option Pourquoi est-ce intéressant ? Revanche contre Justin Gaethje Possibilité de venger la défaite et de se prouver à nouveau Combat contre Paddy Pimblett Pourrait devenir l'un des plus grands affrontements médiatiques de l'UFC

Les deux scénarios représentent un grand défi pour Topuria.

Dans le premier cas, il affrontera à nouveau l'adversaire qui l'a battu.

Dans le second, une nouvelle rivalité très importante commencera.

Le plus important — Topuria n'a pas encore quitté la scène

La défaite contre Justin Gaethje a peut-être été un coup dur pour la carrière de Topuria.

Mais la dernière déclaration de la direction de l'UFC montre une chose importante : Le nom de Topuria figure toujours dans les plans des plus grands combats de la promotion.

Et maintenant, il a une nouvelle mission.

Revenir dans l'octogone.

Se prouver à nouveau.

Et, peut-être, répondre à la défaite précédente lors d'une revanche contre Gaethje.

Ou créer un nouvel affrontement avec Pimblett dont les fans de l'UFC se souviendront longtemps.

Le prochain combat de Topuria ne sera certainement pas un combat ordinaire. Ce sera un nouveau chapitre qui pourrait montrer sa renaissance après la défaite.