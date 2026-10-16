La course au titre s'intensifie : Neftchi s'impose à Kokand et prend la tête

Dans le cadre de la 24e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le derby entre deux équipes rivales de la vallée — Kokand-1912 et le club de Ferghana, Neftchi a offert aux spectateurs un spectacle inoubliable. Lors de la rencontre au stade Markaziy de Kokand, les visiteurs de Ferghana ont décroché une victoire héroïque sur le score de 4-2.

Grâce à ce succès crucial, Neftchi porte son total à 55 points, dépassant Pakhtakor (52 points) pour s'emparer seul de la première place dans la course au titre.

Un festival de buts et une expulsion dans le derby

Le match a débuté sur un rythme effréné et avec une approche offensive :

Échanges rapides : À la 11e minute, l'attaquant des hôtes Toma Tabatadze a ouvert le score, mais seulement trois minutes plus tard (14e), Zoran Marušić a rétabli l'équilibre ;

Tension en seconde période : Après la pause, à la 48e minute, Nurmuhammad Abduganiev a donné l'avantage aux visiteurs, mais dès la 50e minute, Shahzod Akromov a égalisé pour porter le score à 2-2 ;

Doublé et infériorité numérique : À la 58e minute, Marušić a signé un doublé, redonnant l'avantage à Neftchi. Cependant, à la 59e minute, le buteur Nurmuhammad Abduganiev a reçu un carton rouge direct et a dû quitter le terrain ;

Le coup de grâce de Kouao : Réduits à dix, les visiteurs n'ont pas reculé — à la 86e minute, Koffi Kouao a marqué en contre-attaque pour sceller la victoire finale 4-2.

Feuille de match :

Super League. 24e journée

Kokand-1912 — Neftchi 2:4

Kokand, stade Markaziy

Buts : Toma Tabatadze (11e), Shahzod Akromov (50e) — Zoran Marušić (14e, 58e), Nurmuhammad Abduganiev (48e), Koffi Kouao (86e).

Kokand-1912 : Rahim Davronov, Jasur Yoqubov, Shota Gvazava (Muhriddin Pazildinov, 82e), Shohrux Gadoyev, Zafar Hakimov (Asliddin Toshtemirov, 62e), Shahzod Akramov (Shohrux Mahmudhojiyev, 74e), Iqbol Malikjonov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Toma Tabatadze (Javohir Husanov, 62e), Elbek Yo‘lchiyev, Muhammadanas Hasanov (Akbar O‘ktamov, 82e).

Neftchi : Akbar To‘rayev, Vladimir Yovovich (Abror Ismoilov, 64e), Xurshid G‘iyosov (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 74e), Asilbek Jumayev (Anvar G‘ofurov, 64e), Nurmuhammad Abduganiev, Muhsin Ubaydullayev, Alisher Odilov (Bilol Toshmirzayev, 82e), Zoran Marušić (Stipe Perica, 74e), Farrux Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratinio.

Avertissement : Shahzod Akramov (38e).

Expulsion : Nurmuhammad Abduganiev (59e).

L'intrigue pour le titre atteint son paroxysme

Après cette victoire, tous les regards se tournent vers le principal rival au classement. Pakhtakor devra désormais affronter un test difficile à l'extérieur contre Navbahor, troisième du championnat. La fin de saison, où chaque point vaut de l'or, devient de plus en plus intense.