Islom Ismoilov s'exprime après le drame d'hier contre le Surkhon

Superliga d'Ouzbékistan Lors de la 21e journée, le leader du classement, le Neftchi Fergana, a battu le Surkhon Termez 2-1 à domicile, empochant 3 points précieux. Cependant, le match a été beaucoup plus difficile et tendu que prévu pour les hôtes : après avoir mené 2-0, les joueurs de Fergana ont subi une forte pression et une résistance acharnée de l'adversaire. Après le match, l'entraîneur du Neftchi, Islom Ismoilov, a participé à la conférence de presse pour expliquer pourquoi l'équipe a souffert, l'état de santé du premier buteur Vladimir Jovović et l'avenir des nouvelles recrues brésiliennes. Pourquoi le Neftchi est-il passé à une défense à cinq, une place est-elle garantie pour les nouveaux joueurs et Ismoilov a-t-il utilisé l'état du terrain comme excuse ? À la fin de l'article, nous vous présentons l'intrigue principale : la politique de concurrence stricte choisie par le staff du Neftchi avant l'AFC Champions League Elite.

La combativité du Surkhon et les erreurs sous pression

Islom Ismoilov a admis que, malgré la jeunesse de l'adversaire, ils ont proposé un combat extrêmement sérieux :

La force de l'adversaire et le danger pour les leaders : L'entraîneur a souligné que les matchs précédents du Surkhon ont été analysés, qu'ils ont pris des points à Pakhtakoret ont également mis en grande difficulté le Navbahor à Namangan ;

La pression psychologique après le 2-0 : Menant 2-0, les joueurs de Fergana ont encaissé un but en début de seconde période, ce qui a conduit à des erreurs dues à la pression de conserver le score et à une perte de rythme de jeu ;

Pas d'excuse sur l'état du terrain : L'entraîneur a répondu fermement à la question sur la qualité du terrain : « Les deux équipes ont joué sur le même terrain. Nous n'avons absolument pas le droit d'utiliser le terrain comme excuse. »

« Nous n'avons pas réussi à jouer comme nous le voulions. En réalité, nous n'avions pas mal commencé, mais à cause des erreurs, une pression excessive est apparue chez nos joueurs. Malgré cela, les gars se sont battus jusqu'au bout et ont arraché cette victoire difficile », a admis Islom Ismoilov.

L'état de Jovović et la tactique de défense à cinq

L'entraîneur a révélé des informations importantes sur les changements dans l'effectif et les blessures lors de la conférence de presse :

Le problème de Vladimir Jovović : Le milieu de terrain monténégrin, auteur du premier but, a été remplacé avant la pause en raison d'une blessure ; selon Ismoilov, le joueur souffre d'une contracture musculaire et le diagnostic final sera connu après les examens médicaux ;

Schéma défensif : Le passage à cinq défenseurs en fin de match n'était pas un plan pour les prochains matchs, mais une décision forcée due à la fatigue extrême d'Abror Ismoilov et à la volonté de donner du temps de jeu à Anvar Gafurov.

Exigences strictes pour les nouveaux Brésiliens avant l'ACL

La question la plus importante qui intéresse les fans de Fergana et les experts est de savoir à quelle vitesse les deux nouveaux Brésiliens intégreront l'équipe et s'ils seront titulaires avant les matchs de l'ACL. La conclusion la plus importante est que, Islom Ismoilov a clairement indiqué qu'aucun privilège ne serait accordé aux Brésiliens, qu'aucune place n'est garantie dans l'équipe . Comme ils ont été éloignés des entraînements collectifs pendant un certain temps, le staff les adaptera au jeu d'équipe selon un plan spécifique. Ismoilov a souligné que, quel que soit le nom ou le statut, seul le joueur qui travaille honnêtement à l'entraînement et gagne la concurrence interne jouera. Un tel environnement sain aidera le Neftchi à lutter pour des résultats élevés tant en Superliga qu'en ACL.

Selon vous, le Neftchi pourra-t-il tirer les leçons des erreurs contre le Surkhon et montrer un jeu convaincant lors des prochains matchs de l'ACL ? Les nouveaux Brésiliens pourront-ils renforcer l'attaque ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse importante sur la route du titre du Neftchi avec vos proches et les passionnés de football !