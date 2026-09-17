Navbahor renverse le Dinamo après avoir été mené deux fois au score

Dans le cadre de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le stade «Markaziy» de Namangan a offert aux passionnés l'un des matchs les plus brillants, dramatiques et prolifiques de l'année. Le Navbahor, en quête de points cruciaux pour le titre et le podium, accueillait le Dinamo Samarcande. La rencontre a débuté sur un rythme effréné : Aziz Amonov et Jaloliddin Jumaboyev ont donné l'avantage au Dinamo à deux reprises, mettant les hôtes en difficulté.

Cependant, les joueurs de Namangan ont fait preuve d'une volonté et d'un caractère exceptionnels, renversant le sort du match dès la première mi-temps. Shohruh Abdurahmonov, auteur d'un doublé, est devenu le héros de la rencontre, tandis que le défenseur Giorgi Jgerenaya a inscrit le but décisif. Résultat : Navbahor s'impose 3-2, porte son total à 44 points et consolide sa 3e place au classement.

Comment expliquer cette pluie de buts en première période ? Le Navbahor devient-il un favori pour les médailles, et quelle est la situation critique du Dinamo après cette défaite ?

«5 buts et un double retournement» : Chronologie du drame de la première mi-temps

Le déroulement des buts et des rebondissements au stade «Markaziy» :

7e minute — But rapide d'Aziz Amonov (0:1) : Le Dinamo a entamé le match avec agressivité, son leader ouvrant le score et stupéfiant les supporters locaux ;

21e minute — La réponse de Shohruh Abdurahmonov (1:1) : Accroissant la pression, les «Faucons» ont vu Abdurahmonov égaliser, enflammant le stade ;

25e minute — Douche froide de Jaloliddin Jumaboyev (1:2) : Quatre minutes plus tard, le défenseur du Dinamo, Jumaboyev, a profité d'un espace dans la défense adverse pour redonner l'avantage aux siens ;

39e minute — Le coup décisif de Jgerenaya (2:2) : Refusant de céder, les locaux ont égalisé grâce à une frappe précise du légionnaire géorgien Giorgi Jgerenaya sur coup de pied arrêté ;

41e minute — Le doublé victorieux d'Abdurahmonov (3:2) : Deux minutes plus tard, Shohruh Abdurahmonov a inscrit son deuxième but, scellant la remontada fantastique du Navbahor.

Classement de la Super League : La course à la 3e place et la crise du Dinamo

Positions des équipes après la 22e journée :

Navbahor (44 points, 3e place) : En empochant trois points cruciaux, les joueurs de Namangan maintiennent l'écart avec leurs poursuivants dans la lutte pour les médailles de bronze et la qualification pour la Ligue des champions de l'AFC ;

Dinamo (30 points, 9e place) : Malgré une résistance acharnée, les protégés de Vadim Abramov ont concédé une nouvelle défaite et se rapprochent dangereusement de la zone rouge dans la seconde moitié du tableau ;

Fautes et cartons jaunes : Dans ce match intense, l'arbitre a distribué 6 cartons jaunes, notamment au gardien local O‘tkir Yusupov et à Jgerenaya.

Analyse tactique : La volonté des locaux et le rôle des remplaçants

Conclusions des expertssur ce match à 3-2 :

Le moment de gloire d'Abdurahmonov : Très actif entre le milieu de terrain et l'attaque, Shohruh Abdurahmonov a fait preuve d'un instinct de buteur remarquable dans la surface, décidant seul du sort du match ;

Prudence en seconde période : Contrairement à la première mi-temps prolifique, les locaux ont mis l'accent sur la défense après la pause, utilisant des joueurs comme Aleks Fernandes, Husayn Norchayev et Asadbek Rahimjonov pour préserver le score ;

Désorganisation défensive du Dinamo : Bien qu'ayant marqué deux buts, la ligne défensive de Samarcande a craqué en encaissant deux buts en 4 minutes, perdant ainsi son avantage.

Ce super thriller au stade «Markaziy» prouve une fois de plus que la saison actuelle de la Super League offre des intrigues dramatiques et des émotions fortes à chaque journée.

Selon vous, le Navbahor peut-il terminer sur le podium avec un tel jeu offensif ? La défaite du Dinamo est-elle due à des erreurs tactiques ou à la pression du public ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez les détails de ce thriller ouzbek à tous les fans de football !