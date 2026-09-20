«Le but en or de Marušić et la victoire dans la capitale» : le Neftchi reprend la tête !

L'une des rencontres centrales de la 22e journée de la Superligue d'Ouzbékistan s'est déroulée à Tachkent, offrant un résultat inattendu qui pèse directement sur le destin des médailles d'or du championnat. Dans ce duel intense et sans concession, le Lokomotiv a accueilli le club de Neftchi (Fergana) sur son terrain, une rencontre qui s'est soldée par une courte mais précieuse victoire 1-0 des visiteurs. Le sort du match, où les deux équipes ont mis l'accent sur la défense, a été scellé par une attaque décisive à la 62e minute : l'attaquant prolifique de Fergana, Zoran Marušić, a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but synonyme de victoire.

Bien que les « cheminots » aient tout mis en œuvre pour rétablir l'équilibre dans les minutes restantes, la ligne défensive et le gardien du Neftchi ont été impeccables, préservant leur cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, le Neftchi porte son total à 51 points, reprenant la première place du classement avec 2 points d'avance sur le Pakhtakor (49 points) ; le Lokomotiv, bloqué à 35 points, occupe la 4e place.

Alors, ce but de Marušić sera-t-il le tournant décisif du Neftchi vers le titre ? Quelles sont les chances du Lokomotiv dans la course au podium, et quelle sera l'intensité de la lutte pour le titre avec le Pakhtakor lors des journées restantes ?

« Frappe victorieuse de Marušić et rempart défensif » : Chronique du match

Les points clés du choc crucial à Tachkent :

Le but décisif de Zoran Marušić : À la 62e minute, l'expérimenté légionnaire monténégrin a profité d'une faille dans la défense adverse pour ouvrir le score ;

Les tentatives du Lokomotiv pour revenir au score : Après le but, les locaux ont intensifié la pression en faisant entrer des joueurs comme Yakhshiboev, Abrayev et Bahodirov ;

Triple rotation du Neftchi à la 69e minute : Le staff technique a fait entrer Toshmirzayev, Giyosov et Perić simultanément pour renforcer le score et augmenter le rythme ;

Discipline de fer et 1-0 : L'équipe de Fergana a défendu avec ordre jusqu'au bout, transformant cet avantage minimal à l'extérieur en victoire ;

Retour à la première place : Suite à ce résultat, le Neftchi reprend la tête du classement avec 51 points.

Superligue 22e journée : Statistiques du match Lokomotiv — Neftchi

Feuille de match et situation au classement :

Indicateurs et critères Lokomotiv (Hôte) Neftchi (Visiteur) Score final 0 0-1 Buteur — Zoran Marušić (62e minute) Points accumulés 35 points 51 points (Leader) Position au classement 4e place 1re place (+2 points sur le poursuivant) Écart avec le principal poursuivant — 2 points devant le Pakhtakor Gardiens Kozlov Ergashev Changements tactiques Remplacements aux 57e et 72e minutes Rotation (triple) à la 69e et 81e minute

Analyse footballistique : Les experts sur le potentiel de titre du Neftchi

Conclusions principales des commentateurs et experts sportifs du championnat national :

La classe supérieure de Marušić : L'attaquant du Neftchi est redevenu la figure décisive à un moment crucial de la saison, prouvant qu'il peut exploiter la moindre occasion ;

Caractère de champion à l'extérieur : Gagner 1-0 sur le terrain d'un adversaire complexe comme le Lokomotiv sans perdre de points n'est possible que pour des équipes ayant une mentalité de champion ;

Duel psychologique avec le Pakhtakor : Prendre 2 points d'avance sur le géant de la capitale donne aux joueurs du Neftchi une confiance supplémentaire et un avantage stratégique avant les dernières journées décisives ;

Stabilité défensive : Le système défensif mené par Ergashev, Abdug‘aniyev et Kouao a été la clé du succès, empêchant les attaquants du Lokomotiv de cadrer leurs tirs.

Ce pas difficile et victorieux du Neftchi à Tachkent est l'une des étapes les plus importantes vers le retour du trophée de champion à Fergana après une longue pause.

Selon vous, le Neftchi pourra-t-il dépasser le Pakhtakor cette saison et remporter la Superligue ? Le but de Zoran Marušić à la 62e minute peut-il être considéré comme le but le plus important de la saison ? Laissez vos avis et analyses en commentaires et partagez cette analyse du choc central du football ouzbek avec tous vos amis fans !