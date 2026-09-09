Neftchi bat Surxon et reprend la tête de la Super League

La Super League d'Ouzbékistanpour sa 21e journée offre aux fans un véritable drame pour le titre. Après la victoire à l'extérieur de «Pakhtakor», la situation en haut du classement s'est intensifiée, au moment où le club de «Neftchi» de Fergana accueillait l'équipe de «Surkhon» de Termez sur son terrain. Ce match, d'une importance capitale pour les deux camps, a été riche en intensité et en duels acharnés. Grâce au talent de ses légionnaires et à ses attaques combinées rapides, les joueurs de Fergana ont remporté une précieuse victoire 2-1. Alors, qui a marqué les buts lors de ce match au stade «Istiqlol», quelles étaient les compositions d'équipe et comment «Neftchi» a-t-il consolidé sa position dans la course au titre ? À la fin de l'article, nous vous présentons tous les détails sur la nouvelle situation au classement de l'équipe de Fergana, qui compte 48 points, et l'écart avec ses concurrents.

Pression offensive à Fergana : frappes décisives de Peritsa et Yovovich

La rencontre a débuté par une domination territoriale et une possession de balle totale des hôtes :

But rapide de Vladimir Yovovich : Dès les premières minutes, les joueurs de Fergana ont mis une forte pression sur la défense adverse et ont ouvert le score à la 12e minute — le milieu de terrain monténégrin Vladimir Yovovich a trouvé le chemin des filets d'une frappe précise (1-0) ;

Le penalty de Stipe Peritsa : À la 31e minute, après une faute commise dans la surface de réparation des visiteurs, l'attaquant croate expérimenté Stipe Peritsa a transformé le penalty avec sang-froid (2-0) ;

La réponse de «Surkhon» en seconde période : Après avoir effectué des changements à la pause, les joueurs de Termez ont réduit le score à la 47e minute — Kamronbek Yusupov, entré en jeu, a marqué avec précision (2-1) ;

Fin tendue : Dans le reste du match, malgré les tentatives des visiteurs pour égaliser, la défense de «Neftchi» et le gardien Botirali Ergashev ont agi avec assurance pour préserver la victoire.

«Pour nous, chaque match est comme une finale. L'adversaire a mis une pression sérieuse en début de seconde période, mais les gars ont montré leur caractère et ont obtenu les trois points nécessaires», a souligné le staff technique après le match.

Compositions d'équipe et remplacements

Les entraîneurs ont aligné les compositions suivantes pour ces points cruciaux :

Composition de «Neftchi» : Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (Anvarjon G‘ofurov, 90+3), Vladimir Yovovich (Xurshid G‘iyosov, 45+1), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Peritsa (Zoran Marušić, 65), Alisher Odilov (Bilolxon Toshmirzayev, 65), Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratinio ;

Composition de «Surkhon» : Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev (Farhodbek Solihjonov, 81), Richard Friday (Sunnatulla Abdullajonov, 68), Tohirjon Ashurboyev, Sarvar Abduhamidov (Kamronbek Yusupov, 46), Behruz O‘ktamov (Mirmaqsud Mirusmonov, 46 / Farruhjon Qodirov, 90+2), Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

Reprise de la tête de la Super League

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans du football ouzbek est de savoir quels changements ont été observés dans la zone de titre et en bas du classement après ce match. La conclusion la plus importante est que, l'équipe de «Neftchi», ayant remporté 3 points précieux à domicile, a porté son total à 48 points, et peu après «Pakhtakor»a repris la tête et est redevenu le seul leader au classement en ligne. Le club de «Surkhon» de Termez reste à la 12e place dangereuse avec 23 points. Ce jeu stable des joueurs de Fergana a clairement montré que l'esprit de conquête du titre est extrêmement fort à l'approche de la fin de saison.

Selon vous, l'effectif et le style de jeu de «Neftchi» cette année sont-ils suffisants pour remporter le titre, ou la lutte avec «Pakhtakor» se poursuivra-t-elle jusqu'à la dernière journée ? Quelles lacunes de «Surkhon» expliquent leur maintien dans le bas du tableau ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de la rivalité intense du football ouzbek avec vos proches et les fans de football !