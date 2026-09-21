Lors de la 22e journée de la Superliga d'Ouzbékistan, le champion en titre, le club de Neftchi Fergana, a disputé un match extrêmement difficile et intense à Tachkent contre le Lokomotiv, remportant une victoire précieuse sur le score minimal de 1-0. Ce match représentait un véritable test psychologique pour les joueurs de Fergana, non seulement pour reprendre la tête du classement, mais aussi parce qu'ils luttent sur trois fronts : la Superliga, la Coupe d'Ouzbékistan et l'ACL Elite. Après la rencontre, l'entraîneur de Neftchi, Islom Ismoilov a participé à la conférence de presse, répondant de manière tranchante et objective aux raisons du repli défensif de ses joueurs, à la nervosité du jeune Nurmuhammad Abduganiyev, 18 ans, sous les yeux de Fabio Cannavaro, à la crise des blessures persistantes, ainsi qu'aux opinions selon lesquelles « Neftchi sera champion facilement ».

Tout en reconnaissant la force de l'adversaire, le spécialiste a souligné que la pression a doublé à l'approche de la fin de saison et que, entre les jeunes remplaçants et la fatigue, chaque point vaut son pesant d'or. Alors, la pression psychologique et les problèmes d'effectif évoqués par Ismoilov ne vont-ils pas freiner la course au titre de Neftchi ?

« Un déplacement digne d'une finale, la visite de Cannavaro et l'épidémie de blessures » : les points clés de l'interview d'Ismoilov

Les thèses et déclarations les plus importantes abordées par l'entraîneur de Neftchi lors de la conférence de presse :

Le match contre le Lokomotiv, une véritable finale : Comme l'adversaire est une équipe de qualité qui a pris des points à Namangan et battu le Dinamo à domicile, ce déplacement a été préparé comme une finale décisive ;

Une défense profonde, pas un ordre de l'entraîneur : Le repli de l'équipe après l'ouverture du score est lié à la pression psychologique ; l'entraîneur a révélé qu'il n'exige jamais un tel jeu passif, mais que le coût de chaque erreur en fin de saison a forcé les joueurs à la prudence ;

Abduganiyev, 18 ans, sous les yeux de Cannavaro : Il est rare qu'un joueur de 18 ans soit titulaire dans une équipe de tête de la Superliga ; le fait que le sélectionneur national ait observé le match depuis les tribunes et qu'une convocation en équipe nationale ait été reçue a accru la nervosité naturelle du jeune défenseur ;

Les mythes sur le « titre facile » réfutés : Alors que 6 joueurs de Pakhtakor et 4 de Navbahor sont appelés en sélection, le fait qu'un seul joueur de Neftchi soit convoqué montre la force des effectifs ; de plus, 6-7 leaders de l'équipe (Yovovic, Siger, Yoldoshev) sont absents ;

Revanche en Coupe et lutte sur trois fronts : Le prochain match de Coupe contre le Lokomotiv se déroulera dans un esprit totalement différent et l'équipe de Fergana mobilisera toutes ses forces pour remporter la coupe après une longue pause.

Analyse comparative d'Islom Ismoilov sur la Superliga et ses concurrents

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a illustré la difficulté de la saison et la situation des concurrents avec des chiffres et des faits :

Critères et directions Neftchi Fergana Concurrents (Pakhtakor, Navbahor, autres) Convocations en équipe nationale 1 joueur (Nurmuhammad Abduganiyev) Pakhtakor — 6 joueurs, Navbahor — 4 joueurs Blessures et pertes 6-7 joueurs absents simultanément (Yovovic, Siger, etc.) Effectifs stables et peu de pertes pour Pakhtakor et Navbahor Effectif jeune et équilibre Abduganiyev (18 ans) titulaire, remplaçants nés en 2007-2008 Les joueurs de 18 ans sont rarement titulaires dans les trois meilleures équipes Charge de travail et compétitions 3 fronts : Superliga, Coupe d'Ouzbékistan, ACL Elite Le calendrier serré de l'ACL et des tournois locaux complique la tâche de tous les grands clubs

Expertise footballistique : Pourquoi la sortie de l'entraîneur de Neftchi est-elle importante ?

Conclusions principales des analystes sportifs et experts du football ouzbek :

Stratégie de gestion de la pression : Le démenti catégorique d'Islom Ismoilov concernant le « titre facile » vise à dissiper les illusions excessives autour de l'équipe, à garder les pieds sur terre et à éviter tout relâchement ;

Protection des jeunes : Soutenir publiquement Abduganiyev, qui a commis des erreurs lors du match observé par Cannavaro, démontre la confiance de l'entraîneur envers ses joueurs et ses compétences pédagogiques ;

3 points précieux : Malgré les pertes énormes dans l'effectif et le repli défensif en fin de match, la préservation de la victoire témoigne de la formation d'une mentalité de champion.

Ces déclarations sincères et audacieuses d'Islom Ismoilov signifient que la lutte pour le titre sera encore plus acharnée et nerveuse pour le reste de la saison.

Selon vous, Islom Ismoilov a-t-il raison : la conquête du titre par Neftchi est-elle vraiment plus difficile que prévu dans le contexte des concurrents et des blessures ? Le jeune Abduganiyev, 18 ans, qui a joué sous les yeux de Fabio Cannavaro, pourra-t-il intégrer l'équipe nationale ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette interview retentissante de l'entraîneur avec tous les fans de football !