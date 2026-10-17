Né en Ouzbékistan, célèbre entrepreneur et milliardaire russe, Alisher Usmanov représentant de la Premier League (EPL), « Everton » envisage de reprendre le contrôle du club et d'investir massivement dans l'équipe de Merseyside.

C'est ce qu'a révélé le célèbre journaliste et ancien footballeur britannique Alan Brazil en s'appuyant sur ses sources lors de l'émission du média influent talkSPORT diffusée sur les ondes.

« Il a énormément d'argent » : la déclaration d'Alan Brazil

Le journaliste a commenté les coulisses du club comme suit :

Informations internes : « Je ne peux pas confirmer cette information à 100 % officiellement, mais des signaux clairs indiquent qu'Usmanov tente de revenir à Everton ;

Potentiel d'investissement : Il dispose de ressources financières très importantes. Apparemment, M. Usmanov cherche à revenir à Everton et à investir des sommes considérables dans l'équipe si l'occasion se présente », a souligné Brazil.

Arrêt du sponsoring et fortune du milliardaire

Les liens d'Alisher Usmanov avec le club de Liverpool ont une longue histoire :

12,5 milliards d'euros d'actifs : Forbes selon les dernières estimations du magazine, la fortune d'Alisher Usmanov s'élève à environ 12,5 milliards d'euros ; Restrictions de 2022 :

En mars 2022, en raison de la situation géopolitique, Everton avait suspendu tous les contrats de sponsoring multimillionnaires avec des sociétés liées à Usmanov, telles que « USM Holdings » et « MegaFon ». Sanctions britanniques et obstacles juridiques

Des obstacles juridiques sérieux subsistent quant au retour du milliardaire dans le football anglais :

Liste de l'Union européenne :

Auparavant, Alisher Usmanov avait été retiré de la liste officielle des sanctions de l'UE à la suite de procédures judiciaires et d'appels ; Restrictions du Royaume-Uni :

Néanmoins, les mesures restrictives imposées par le gouvernement britannique à l'encontre de l'entrepreneur, notamment l'interdiction d'entrée sur le territoire et le gel de ses actifs au Royaume-Uni, restent en vigueur. Si les parties parviennent à contourner les obstacles juridiques ou à assouplir son statut, le retour d'importantes ressources financières à Everton pourrait avoir un impact significatif sur l'équilibre des forces en Premier League.

Agar tomonlar yuridik to‘siqlarni chetlab o‘tish yoki huquqiy maqomni yumshatish yo‘lini topa olsa, «Everton»ga katta moliyaviy resurslarning qaytishi APLdagi kuchlar muvozanatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.