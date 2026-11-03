Résultat surprise en Premier League : Everton bat Newcastle à l'extérieur et grimpe à la 7e place

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Résultat surprise en Premier League : Everton bat Newcastle à l'extérieur et grimpe à la 7e place

Lors du dernier match clôturant la 9e journée de Premier League, Newcastle United a accueilli le club d'Everton au St. James' Park. Dans une rencontre disputée et intense, les visiteurs ont décroché une victoire cruciale sur le score minimal de 1-0.

Grâce à une discipline tactique et une défense solide, les hommes de David Moyes ont résisté à la pression des locaux, empochant 3 points précieux pour se rapprocher du haut du tableau.

Le tournant du match

La première mi-temps a été marquée par un jeu équilibré et une approche prudente des deux côtés. Cependant, dès le début de la seconde période, les supporters ont assisté au seul et unique but décisif :

  • Le but de la victoire par Barry (49e minute) : En début de seconde période, une contre-attaque rapide des « Toffees » a porté ses fruits : l'attaquant Barry a trouvé le chemin des filets pour ouvrir le score (0-1) ;

  • La pression stérile des « Magpies » : Après avoir encaissé ce but, Newcastle a multiplié les changements pour intensifier ses offensives, mais la ligne défensive d'Everton, dirigée par Jordan Pickford, a tenu bon ;

  • Carton jaune pour l'entraîneur : La tension est montée d'un cran dans le final, et à la 73e minute, l'entraîneur d'Everton, David Moyes, a même écopé d'un carton jaune suite à des contestations.

Situation au classement

Cette victoire à l'extérieur sert de véritable tremplin pour Everton :

  • Everton : L'équipe porte son total de points à 13 points et remonte à la 7e place du classement de Premier League ;

  • Newcastle : Les « Magpies », qui ont perdu des points devant leur public, avec 11 points chutent à la 13e place.

Feuille de match officielle

  • Premier League. 9e journée

  • Newcastle — Everton 0:1

  • But : Barry 49e.

  • Avertissements : Burn 32e, Ramsey 90+7e — George 52e, Moyes 73e.

Compositions :

  • Newcastle : Gornichek, Hall, Schär, Nico González, Osula, Burn, Dedic (Touré, 87e), Barnes, Willock (Wissa, 64e), Joelinton (Ramsey, 75e), Elanga (Murphy, 76e).

  • Everton : Jordan Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (Keane, 82e), Mykolenko, Garner, Armstrong, Dewsbury-Hall, Rohl, George, Barry (Johnson, 80e).

Premier LeagueNewcastle UnitedEvertonDavid MoyesFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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