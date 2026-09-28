Le gouvernement français a proposé de lever les sanctions imposées par l'Union européenne à l'encontre de l'homme d'affaires renommé d'origine ouzbèke, Alisher Ousmanov. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a révélé lors de l'émission « Franc-jeu » sur France 2 que cette décision n'était pas une initiative personnelle de Paris, mais qu'elle avait été avancée à la « demande de partenaires internationaux ». Le ministre a souligné que la levée des restrictions contre Ousmanov n'affaiblirait pas la pression globale exercée sur Moscou et « n'affecterait en rien la situation générale ».

Le diplomate a rappelé que la politique de sanctions de l'UE est au contraire renforcée, notamment avec la proposition d'abandonner le renouvellement semestriel au profit d'une prolongation de trois ans. Barrot a également exprimé son mécontentement face à l'agitation excessive autour du retrait d'une seule personne parmi les quelque 3 000 individus et entreprises figurant sur la liste des sanctions.

« Demande des partenaires internationaux, régime de 3 ans et liste de 3 000 personnes » : 5 points clés de la déclaration

Les arguments officiels les plus importants tirés de la déclaration retentissante du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot :

« Demande des partenaires internationaux » : Barrot a souligné que la proposition de lever les restrictions contre Alisher Ousmanov a été introduite à la demande de partenaires étrangers ;

« N'affecte pas la situation générale » : Le chef de la diplomatie française a déclaré que la levée des sanctions contre Ousmanov n'affaiblirait pas la politique de l'UE à l'égard de la Russie ;

Les sanctions seront prolongées de 3 ans : La France propose d'imposer les restrictions pour une durée directe de trois ans, au lieu du renouvellement habituel tous les 6 mois ;

Une liste de 3 000 noms et un seul candidat : Près de 3 000 personnes et organisations figurent sur la liste des sanctions de l'UE, et Paris a rappelé en avoir proposé des centaines personnellement ;

Le reproche du ministre aux journalistes : Barrot a déploré que les médias ne posent des questions que sur Ousmanov, oubliant que des centaines d'autres personnes ont été ajoutées à la liste sur son initiative.

Comparaison de la politique de sanctions de l'UE et de la position de la France sur le dossier Alisher Ousmanov

Approche officielle du ministère français des Affaires étrangères et classification des paramètres de sanctions :

Critères d'analyse et orientations Système de sanctions standard actuel de l'UE Nouvelle position avancée par la France Attitude envers Alisher Ousmanov Figurant sur la liste des restrictions individuelles Proposition de levée des sanctions (à la demande des partenaires) Durée de prolongation des restrictions Procédure devant être renouvelée tous les 6 mois Mécanisme de prolongation pour une durée de trois ans (3 ans) Portée et volume de la liste Près de 3 000 personnes physiques et morales « Un nom retiré sur 3 000, mais des centaines de nouveaux ajoutés » Motif politique de la décision Pression sur l'élite politique et économique russe Intérêts stratégiques et demande diplomatique des partenaires internationaux Rôle général de la France Participant actif à la coalition des sanctions Initiateur du renforcement institutionnel des restrictions

Expertise internationale et diplomatique : pourquoi Paris a-t-il fait ce pas et qui sont les « partenaires » ?

Conclusions des analystes de la politique européenne, des juristes internationaux et des économistes :

« Le facteur des partenaires internationaux — Asie centrale et Ouzbékistan » : Derrière les « partenaires internationaux » mentionnés par Jean-Noël Barrot pourraient se trouver les États d'Asie centrale, en particulier les efforts diplomatiques de l'Ouzbékistan ; Alisher Ousmanov en Ouzbékistan finance de nombreux grands projets sociaux, d'infrastructure et industriels, c'est pourquoi le retrait de son nom des sanctions correspond pleinement aux intérêts économiques de la région ;

Procédures judiciaires et vulnérabilité juridique : De nombreuses plaintes d'hommes d'affaires contre les sanctions sont examinées par les tribunaux européens ; il n'est pas exclu que la faiblesse de la base juridique des accusations portées contre Ousmanov et le fait que l'homme d'affaires soit éloigné des décisions politiques aient incité Paris et Bruxelles à un compromis ;

Pragmatisme dans le système de sanctions : En introduisant un nouveau mécanisme de trois ans, l'Union européenne se concentre sur les cibles principales ; le retrait de la liste des personnalités dont les activités commerciales sont axées sur la philanthropie et le secteur social est un moyen pour Bruxelles de démontrer sa flexibilité diplomatique.

Selon vous, que signifie la volonté des pays européens de lever les sanctions contre Alisher Ousmanov : pragmatisme dans la diplomatie européenne ou forte influence des partenaires internationaux ? Comment pensez-vous que cette décision en Ouzbékistandonnera une impulsion au développement de grands projets sociaux et d'investissement ? Laissez vos analyses et commentaires, et partagez avec tous l'analyse du sujet le plus brûlant de la politique européenne !