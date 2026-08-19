Everton confirme être en contact avec Manchester City au sujet du transfert de Jack Grealish

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Everton confirme être en contact avec Manchester City au sujet du transfert de Jack Grealish

Le directeur général d’Everton, Angus Kinnear, a fait une déclaration importante sur l’avenir de l’ailier de Manchester City, Jack Grealish. Dans une interview accordée à BBC Radio Merseyside, le dirigeant a confirmé que le club du Merseyside n’avait pas rompu le contact avec le joueur de 30 ans et entretenait toujours des relations étroites avec lui. Cette déclaration alimente les spéculations sur l’avenir du footballeur. Goal.com rapporte cette information.

Jack Grealish avait passé la saison 2025-2026 en prêt à Goodison Park, où il commençait à livrer ses meilleures performances. Cependant, une grave blessure au pied survenue en janvier a freiné sa progression. Malgré cela, le joueur a choisi d’effectuer la dernière partie de sa rééducation dans les installations d’Everton plutôt qu’au centre d’entraînement de Manchester City, ce qui témoigne des bonnes relations entre le club et le joueur.

Les incertitudes sur l’avenir de Jack Grealish et de Manchester City

Selon Kinnear, le joueur s’est beaucoup attaché à l’environnement d’Everton et s’y sent à l’aise. « Jack est un joueur avec lequel nous sommes toujours en contact. Ce n’est un secret pour personne qu’il a choisi de poursuivre sa rééducation chez nous à la fin de la saison », a souligné le dirigeant d’Everton. Il a également ajouté que le club respectait le fait que Grealish soit actuellement un joueur de Manchester City et que son retour après sa blessure constituait la priorité.

La situation au sein de Manchester City a changé avec l’arrivée de l’entraîneur Enzo Maresca. Sous la direction du nouvel entraîneur, les joueurs doivent prouver chaque jour à l’entraînement qu’ils méritent une place dans le onze titulaire. Grealish est entré en jeu lors du Community Shield contre Arsenal, ce qui montre qu’il figure toujours dans les plans de l’entraîneur.

La période des transferts et les succès passés du joueur

Selon Goal.com, tout changement reste possible avant la clôture du mercato. Maresca a clairement indiqué que seuls les joueurs souhaitant rester au club et travaillant chaque jour obtiendraient du temps de jeu. Malgré cela, il est difficile pour Grealish de trouver régulièrement du temps de jeu à Manchester City, où la concurrence est forte.

Rappelons que Jack Grealish a rejoint Manchester City en 2021 en provenance d’Aston Villa pour 100 millions de livres sterling. Il a disputé 158 matchs avec les Citizens, inscrivant 17 buts, et a remporté trois titres de Premier League, ainsi que la FA Cup et la Ligue des champions. Si les négociations avec Everton aboutissent, le joueur pourrait poursuivre sa carrière à Goodison Park.

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Jahongir Tursunov
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