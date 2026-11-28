Angleterre Premier Leaguedans le cadre de la 12e journée, Chelsea à l'extérieur Nottingham Forest a été l'invité de, et dans un match riche en buts et âprement disputé, 2:3 s'est incliné sur ce score. Ce résultat enregistré au City Ground marque la troisième défaite consécutive des Londoniens en championnat.

Détails et feuille de match

Au cours de la rencontre, les deux équipes ont offert cinq buts aux supporters. Il est à noter que dans la chronologie du match, pour les hôtes, Morgan Gibbs-White a signé un doublé (51e et 72e minutes), tandis que pour Chelsea, Evan Esse Emegaa été actif (54e et 89e minutes) et le but décisif des hôtes à la 90e minute a scellé le sort du match.

PL. 12e journée : Nottingham Forest — Chelsea 3:2

Buts : Joao da Cruz (5e, 0:1), Morgan Gibbs-White (51e, 1:1), Morgan Gibbs-White (72e, 2:1), Liam Delap (80e, 2:2), Ismaila Sangere (90e, 3:2) (de plus, les détails du match indiquent qu'Igor Jesus a ouvert le score à la 5e minute, et qu'Emega a marqué pour les Londoniens aux 54e et 89e minutes).

Nottingham Forest : Matz Sels, Jacob Cunha, Nikola Milenkovic, Murillo, Dani Munoz, James McAtee (Ryan Yates, 90e), Xaver Schlager (Ismaila Sangere, 84e), Neco Williams, Igor Jesus (Danilo Ndoye, 72e), Morgan Gibbs-White, Liam Delap (Chris Wood, 84e).

Chelsea : Emiliano Martinez, Pedro Chavarria, Moises Caicedo, Wesley Fofana (Levi Colwill, 56e), Josh Acheampong (Mateo Palestra, 85e), Jordan Henderson (Gonzalo Cuenda, 85e), Romeo Lavia, Morgan Rogers, Cole Palmer, Pedro Neto, Danny Welbeck (Evan Esse Emega, 45e).

Avertissements : Wesley Fofana (49e), Evan Esse Emega (54e), Jadon Henderson (61e), Pedro Neto (70e), Liam Delap (80e), Igor Jesus (90e), Ismaila Sangere (90e).

La crise de Chelsea et sa situation au classement

Ainsi, les Londoniens ont quitté le terrain tête basse lors de quatre de leurs cinq derniers matchs de PL :

Compétition / Journée Adversaire Résultat PL 5 derniers matchs Leeds 1:4 défaite PL 5 derniers matchs Manchester United 2:0 seule victoire PL 5 derniers matchs Sunderland 0:1 défaite PL 5 derniers matchs Tottenham 0:2 défaite PL 12e journée Nottingham Forest 2:3 défaite

Après ces matchs, Chelsea à l'issue de la 12e journée, 16 points au classement 8e place. Vainqueur, Nottingham Forest a porté son total à 12 points et 14e position.

Selon vous, quelle est la cause principale de cette baisse de régime de Chelsea, qui a perdu quatre fois lors des cinq dernières journées ?

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