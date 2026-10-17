Les négociations entre Conte et MU relancées : les 3 exigences strictes de l'entraîneur

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Les négociations entre Conte et MU relancées : les 3 exigences strictes de l'entraîneur

En Premier League, plongé dans une crise profonde, le club de Manchester United» est au cœur de rumeurs persistantes concernant un changement majeur à la tête de l'équipe. TEAMtalk Selon les informations exclusives publiées par le média Antonio Conteles représentants de l'entraîneur italien ont officiellement repris contact avec la direction des « Red Devils ».

Libre depuis son départ de Naples à la fin de la saison dernière, le technicien expérimenté s'est dit prêt à prendre les commandes à Old Trafford immédiatement, malgré le fait que la saison soit déjà bien entamée.

« Un club avec une grande histoire » : les ambitions et exigences de Conte

Dans une récente interview, Antonio Conte a clairement exprimé son désir de diriger un club doté d'une riche histoire et déterminé à retrouver ses sommets d'antan :

  • Début en cours de saison : L'entraîneur est prêt à reprendre l'équipe dans cette situation difficile sans attendre la trêve hivernale ;

  • 3 exigences de transferts hivernaux : La condition sine qua non de l'Italien est claire : s'il est nommé, la direction du club doit impérativement recruter trois joueurs de haut niveaulors du mercato d'hiver ;

  • Le choix de la direction d'INEOS : Rappelons qu'en été 2026, Conte avait déjà manifesté son intérêt pour MU, mais à l'époque, les propriétaires du club, le groupe INEOS, avaient préféré maintenir leur confiance en Michael Carrick.

Le début de saison raté de Manchester United : des défaites sur tous les fronts

Les résultats des Mancuniens cette année poussent la direction à envisager des mesures radicales :

  • Points perdus en Premier League : L'équipe n'a récolté que 6 points lors des 6 premières journées de championnat, se rapprochant dangereusement de la zone rouge ;

  • Élimination précoce en Coupe de la Ligue : Le club a été éliminé de la compétition nationale après une défaite contre Brighton ;

  • Coup dur sur la scène européenne : En Ligue des Champions, la défaite contre l'Atlético de Madrid a encore aggravé la situation.

L'arrivée de l'exigeant Antonio Conte, vainqueur de titres avec la Juventus, Chelsea et l'Inter, est perçue comme l'ultime recours pour restaurer la discipline et l'esprit de victoire au sein du club.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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