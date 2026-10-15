Antonio Conte arrive-t-il à Old Trafford ? Michael Carrick sur le départ

·55·Sport
Antonio Conte arrive-t-il à Old Trafford ? Michael Carrick sur le départ

En Manchester United , un nouveau changement d'entraîneur pourrait avoir lieu. Selon le célèbre journaliste italien Daniele Longo, le technicien italien renommé Antonio Conte est considéré comme le candidat principal pour remplacer Michael Carrick à Old Trafford.

Les récentes performances et résultats décevants des Mancuniens obligent la direction à prendre des mesures sérieuses. Si Carrick ne parvient pas à redresser la situation rapidement, son licenciement semble inévitable.

L'info de Longo : Conte prêt à revenir en Angleterre

Selon les informations diffusées par le journaliste italien, les négociations et les intentions du coach sont les suivantes :

  • L'intérêt de Conte : Le technicien italien de 57 ans souhaite personnellement prendre les rênes de Manchester United ;

  • Un nouveau défi en Premier League : Bien habitué à l'atmosphère de la Premier League anglaise, l'entraîneur s'est déclaré prêt à se tester à nouveau dans le football britannique et à sortir ce club historique de la crise ;

  • Statut actuel : Ayant quitté le club italien de Naples l'été dernier, Conte est actuellement agent libre et étudie les offres. Il a précédemment remporté le titre en Premier League avec Chelsea et a également dirigé Tottenham.

Le siège de Carrick vacille : le coup dur de l'Atlético

Les rumeurs de départ autour de Michael Carrick en Ligue des championsse sont intensifiées après le récent échec :

  • Défaite à Madrid : En Ligue des champions, Manchester United a concédé deux buts sans réponse face à l'Atlético de Madrid, s'inclinant sur le score de 0-2 ;

  • Dernière chance : Le manque de conviction de l'équipe sur le terrain accroît le mécontentement de la direction et des supporters. Les propriétaires du club ont accordé une dernière chance au technicien anglais pour améliorer les résultats, mais si la situation ne change pas, une nomination est attendue prochainement.

Si l'arrivée de Conte à Manchester United est confirmée, le passage de l'exigeant coach italien à Old Trafford deviendra sans aucun doute l'un des événements les plus retentissants de la saison en Premier League.

Manchester UnitedAntonio ConteMichael CarrickOld TraffordPremier League
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les compositions de Manchester United et de Tottenham sont dévoiléesLes compositions de Manchester United et de Tottenham sont dévoilées10 octobre 21:02Manchester City conquiert Old Trafford : Manchester United battu !Manchester City conquiert Old Trafford : Manchester United battu !13 septembre 22:41Rahmonaliyev affronte Manchester United : des buts sensationnels lors de la 1ère journée de la LDCRahmonaliyev affronte Manchester United : des buts sensationnels lors de la 1ère journée de la LDC11 septembre 06:57Le MU peut-il créer la sensation en LDC ? Un joueur ouzbek face au géant anglais !Le MU peut-il créer la sensation en LDC ? Un joueur ouzbek face au géant anglais !9 septembre 07:04Manchester United annonce officiellement l'emplacement de son nouveau stadeManchester United annonce officiellement l'emplacement de son nouveau stade9 juillet 15:18Ratkliff visite le centre d’entraînement de Manchester UnitedRatkliff visite le centre d’entraînement de Manchester United27 avril 11:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle