Antonio Conte arrive-t-il à Old Trafford ? Michael Carrick sur le départ

En Manchester United , un nouveau changement d'entraîneur pourrait avoir lieu. Selon le célèbre journaliste italien Daniele Longo, le technicien italien renommé Antonio Conte est considéré comme le candidat principal pour remplacer Michael Carrick à Old Trafford.

Les récentes performances et résultats décevants des Mancuniens obligent la direction à prendre des mesures sérieuses. Si Carrick ne parvient pas à redresser la situation rapidement, son licenciement semble inévitable.

L'info de Longo : Conte prêt à revenir en Angleterre

Selon les informations diffusées par le journaliste italien, les négociations et les intentions du coach sont les suivantes :

L'intérêt de Conte : Le technicien italien de 57 ans souhaite personnellement prendre les rênes de Manchester United ;

Un nouveau défi en Premier League : Bien habitué à l'atmosphère de la Premier League anglaise, l'entraîneur s'est déclaré prêt à se tester à nouveau dans le football britannique et à sortir ce club historique de la crise ;

Statut actuel : Ayant quitté le club italien de Naples l'été dernier, Conte est actuellement agent libre et étudie les offres. Il a précédemment remporté le titre en Premier League avec Chelsea et a également dirigé Tottenham.

Le siège de Carrick vacille : le coup dur de l'Atlético

Les rumeurs de départ autour de Michael Carrick en Ligue des championsse sont intensifiées après le récent échec :

Défaite à Madrid : En Ligue des champions, Manchester United a concédé deux buts sans réponse face à l'Atlético de Madrid, s'inclinant sur le score de 0-2 ;

Dernière chance : Le manque de conviction de l'équipe sur le terrain accroît le mécontentement de la direction et des supporters. Les propriétaires du club ont accordé une dernière chance au technicien anglais pour améliorer les résultats, mais si la situation ne change pas, une nomination est attendue prochainement.

Si l'arrivée de Conte à Manchester United est confirmée, le passage de l'exigeant coach italien à Old Trafford deviendra sans aucun doute l'un des événements les plus retentissants de la saison en Premier League.