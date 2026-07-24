Conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situation

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Conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situation

Le directeur sportif du club italien de Naples, Giovanni Manna, a officiellement réagi aux tensions apparues entre le milieu de terrain de l'équipe, Kevin De Bruyne, et l'ancien entraîneur Antonio Conte. Les critiques du meneur de jeu belge sur la tactique et le style de l'entraîneur ont provoqué un grand émoi dans le football italien. Cette situation survient alors que l'avenir du joueur à Naples est remis en question. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, Kevin De Bruyne était mécontent des schémas défensifs utilisés par Antonio Conte lors de sa première saison en Serie A. Dans une interview accordée au journal Het Nieuwsblad, le joueur n'a pas caché que ses points de vue différaient totalement de ceux de l'entraîneur. « Conte a une vision du football différente de la mienne, il n'y a pas besoin de le cacher. Nous avons joué de manière très défensive, marquer un but par match avec un schéma en 5-4-1, ce n'est pas idéal », a souligné le milieu de terrain.

Comme le rapporte Goal.com, le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, bien que légèrement agacé par ces propos, a assuré que la situation était sous contrôle. Lors d'une conférence de presse, Manna a déclaré qu'il ne cautionnait pas les paroles de la star belge, mais que cela n'affecterait pas sa place dans l'équipe. Selon lui, Kevin De Bruyne est sous contrat avec le club et doit commencer l'entraînement sous la direction du nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri.

Nouvel entraîneur et projets futurs

La direction de Naples n'a pas l'intention de se séparer de Kevin De Bruyne. En répondant aux questions sur l'avenir du joueur, Giovanni Manna a souligné qu'il était une partie importante du nouveau projet. « Kevin ne décide pas seul de rester ou de partir. Il fait partie du projet du club et, comme tous les autres joueurs, il sera à la disposition du nouvel entraîneur », a déclaré le directeur sportif.

Les responsables du club reconnaissent que le joueur belge n'a pas montré son meilleur niveau la saison dernière, mais ils l'attribuent davantage au style tactique. Avec l'arrivée de Massimiliano Allegri, le style de jeu de l'équipe devrait changer, ce qui permettrait à Kevin De Bruyne de montrer tout son potentiel. Pour l'instant, le joueur n'a pas encore discuté personnellement avec le nouvel entraîneur.

Par ailleurs, la direction de Naples a également clarifié sa position concernant d'autres leaders de l'effectif. En particulier, la situation de l'attaquant Romelu Lukaku sera examinée à son retour de vacances. Quant au milieu de terrain André-Frank Zambo Anguissa, les portes du club sont fermées : il figure sur la liste des joueurs intransférables. Ainsi, le club napolitain vise à conserver ses leaders avant la nouvelle saison et à revenir dans la course au titre sous la direction de Massimiliano Allegri.

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Jahongir Tursunov
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