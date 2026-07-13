Guardiola vers l'Italie ? Un tournant majeur pour la « Nazionale »

Après avoir manqué une troisième Coupe du Monde consécutive, l'équipe nationale d'Italie entame une phase de reconstruction majeure. Un nom parmi les plus prestigieux circule désormais pour le poste de sélectionneur : Pep Guardiola.

Trois grands noms sur la liste de la FIGC

Selon la Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne de football a établi une liste restreinte pour le poste de sélectionneur. Elle comprend Pep Guardiola, Roberto Mancini et Antonio Conte.

Mancini est bien connu comme l'entraîneur ayant mené l'Italie à la victoire à l'Euro 2020. Conte, quant à lui, a dirigé la « Nazionale » entre 2014 et 2016. Toutefois, selon les rapports, la direction de la fédération ne les considère pas encore comme les favoris absolus.

L'option Guardiola représente l'intrigue la plus fascinante, car il a tout gagné en club, mais n'a jamais dirigé d'équipe nationale.

Une crise profonde en Italie

Les dernières années ont été difficiles pour l'équipe nationale italienne. L'équipe a manqué la qualification pour la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive.

Suite à ces résultats, des changements administratifs ont débuté au sein de la fédération. Gennaro Gattuso a quitté son poste. Il a également été annoncé que le chef de la délégation nationale, Gianluigi Buffon, et le président de la FIGC, Gabriele Gravina, ont quitté leurs fonctions.

Dans cette nouvelle phase, Paolo Maldini a été nommé directeur technique de la Fédération italienne de football. L'une de ses missions les plus importantes est de trouver un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale.

Pourquoi Guardiola ?

Guardiola est devenu l'un des entraîneurs les plus influents du football moderne durant ses passages au FC Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City.

Ses équipes se distinguent par la possession de balle, un pressing haut, le jeu de position et une gestion minutieuse de chaque détail tactique.

Pour l'Italie, le choix d'un tel entraîneur pourrait signifier un changement de paradigme majeur. La « Nazionale » est historiquement réputée pour sa discipline tactique et sa culture défensive. Guardiola pourrait ajouter à cette base un modèle nouveau, offensif et axé sur la possession.

Les options Mancini et Conte existent aussi

Roberto Mancini est un nom familier et émotionnel pour l'Italie. C'est l'entraîneur qui a fait de la « Nazionale » championne d'Europe.

Antonio Conte est connu pour sa discipline de fer, son fort caractère et un football physique. Il connaît bien l'environnement de l'équipe nationale et est considéré comme l'un des spécialistes capables de structurer une équipe en peu de temps.

Candidat Atout principal Pep Guardiola nouvelle philosophie de jeu et prestige mondial Roberto Mancini victoire à l'Euro 2020 et connaissance de l'environnement italien Antonio Conte discipline, caractère et style axé sur des résultats rapides

Cependant, dans la situation actuelle, l'Italie n'a pas seulement besoin d'un bon entraîneur, mais d'un leader capable de reconstruire le système. C'est pourquoi le nom de Guardiola n'est peut-être pas qu'une « fantaisie », mais le signe d'une grande stratégie.

La question financière ne sera pas simple

Recruter Guardiola n'est pas chose aisée. Il est considéré comme l'un des entraîneurs les mieux payés au monde.

Selon certaines sources, ses exigences salariales pourraient constituer un obstacle sérieux pour la FIGC. Des spéculations circulent même sur une possible aide des clubs de Serie A pour couvrir son salaire.

En somme, il ne s'agit pas seulement de sport, mais aussi d'architecture financière. Vouloir Guardiola est une chose, le faire venir en est une autre.

De quel entraîneur l'Italie a-t-elle besoin ?

L'équipe nationale italienne ne traverse pas seulement une étape de changement d'entraîneur. L'équipe a besoin d'une nouvelle idée, d'une nouvelle confiance et d'une voie claire pour l'avenir.

Manquer trois Coupes du Monde consécutives est un coup très dur pour une nation de football comme l'Italie. Ce résultat montre que le problème ne vient pas seulement d'un entraîneur, mais de tout le système.

Si Guardiola arrive, il ne se contentera pas de choisir les joueurs. Il pourrait influencer la direction future du football italien.

Aucune décision officielle pour l'instant

Point important : il n'y a aucune annonce officielle concernant la nomination de Guardiola comme sélectionneur de l'Italie. Il est pour l'instant cité comme l'un des candidats.

La FIGC est face à un choix majeur : faire confiance à un entraîneur familier qui connaît l'environnement national, ou ouvrir la porte à une philosophie de football totalement nouvelle ?

La question principale est désormais celle-ci : l'Italie osera-t-elle entamer une nouvelle ère avec Guardiola ou retournera-t-elle sur ses chemins connus ?